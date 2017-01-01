В аэропорту Львова рейс в Хургаду задерживается на полтора суток

В международном аэропорту Львов существенно задерживаются рейсы авиакомпании Буковина Эйрлайнз в Хургаду и обратно, сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Рейс BKV2093, который был запланирован на 2:00 15 июня задерживается до 18:00 16 июня.

В то же время прилет из Хургады рейсом BKV2094, который был запланирован на 11:00 15 июня, задерживается до 2:50 17 июня.

Также сообщается о задержке рейса BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх, который был запланирован на 4:00 16 июня.

Он переносится на 13:40 16 июня, поскольку выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12:50.