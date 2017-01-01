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В аэропорту Львова рейс в Хургаду задерживается на полтора суток

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Рейс BKV2093, который был запланирован на 2:00 15 июня задерживается до 18:00 16 июня.
Туристы застряли в аэропорту Львова
Туристы застряли в аэропорту Львова
 
В международном аэропорту Львов существенно задерживаются рейсы авиакомпании Буковина Эйрлайнз в Хургаду и обратно, сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
 
Рейс BKV2093, который был запланирован на 2:00 15 июня задерживается до 18:00 16 июня.
 
В то же время прилет из Хургады рейсом BKV2094, который был запланирован на 11:00 15 июня, задерживается до 2:50 17 июня.
 
 
Также сообщается о задержке рейса BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх, который был запланирован на 4:00 16 июня.
 
Он переносится на 13:40 16 июня, поскольку выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12:50.
 
Напомним, что сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia возобновил регулярные рейсы по маршруту Белград-Киев-Белград.
 
 
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Теги: Львов, Египет, авиаперелет, аэропорт, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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