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Гройсман пожаловался на Порошенко и его систему

Комментариев: 7
Премьер-министр считает, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики и от борьбы с контрабандой.
Гройсман вдруг заявил, что он не часть "системы Порошенко"
Гройсман вдруг заявил, что он не часть "системы Порошенко"
Корреспондент
 
Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи "очищенной" правоохранительной системы.
 
"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV, пишет Интерфакс-Украина.
 
Премьер пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.
 
"Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.
 
Он подчеркнул, что сделает все, чтобы изменить ситуацию.
 
"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", – подытожил премьер.
 
Напомним, что Гройсман стал премьер-министром именно благодаря Порошенко. Его выдвижение поддержала фракция Блок Петра Порошенко в Верховной Раде, от партии прошлого президента Гройсман и баллотировался в Верховную Раду. 
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Теги: премьер-министр, Кабинет Министров, Порошенко, правительство, правительство Украины, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    16.06.2019, 21:51
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
"Предавший единожды предаст и снова". Не думаю, что товарища Зеленского заинтересует это сопливое чмо товарищ Гройсман!
Ruspidor    16.06.2019, 22:14
Оценка:  -1
Ruspidor
Многониковое ты наше, не дкмаю, что мразь, насильник и убийца потрох когото, кроме урок больше заинтересует... После вроторДам+ можешь засыпать это дерьмо заживо, ему будет безболезненей так...
Ruspidor    16.06.2019, 21:17
Оценка:  -2
Ruspidor
Как же так, потрохоботы, как же так? А где же "мощный старик, отец украинской дерьмократии"? А как же профеССионал?!
Вош потрох профессионал только в одном - грабить и убивать...
Ira0958    16.06.2019, 21:25
Оценка:  -2
Ira0958
Наш ВВП тебя кастрирует !
Ruspidor    16.06.2019, 22:13
Оценка:  -1
Ruspidor
Ты в рот перeeбалось?
ВАТА_FUCK    16.06.2019, 21:49
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Ruspidor Ну ты прям кладезь дерма, вот только никак не подсыхаешь!
Ruspidor    16.06.2019, 22:12
Оценка:  0
Ruspidor
Ну конечно, грабит, насилует и убивает потрох, а кладезь дерьма - я... Кто ж еще может быть виноват?...
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