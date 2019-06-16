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На Банковой митинг против животных в цирках

Комментариев: 2
Активисты устроили под Администрацией выступление цирковых артистов, призванное доказать, что цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.
Акция на Банковой
Акция на Банковой
 
Под Администрацией президента около сотни человек собрались на акцию с требованием запретить использование животных в цирках, сообщает Укринформ в воскресенье вечером.
 
"Мы подписывали петиции, проводили акции под ВР, пытались провести законопроекты, и каждый раз сталкивались с абсолютным нежеланием власти поддерживать гуманность. Поэтому мы в очередной раз собрались под Администрацией президента, чтобы призвать людей отказаться от посещения цирков с животными и призвать власть, президента Украины поддержать гуманность и помочь запрету издевательства над животными в цирках", - сказал на акции основатель UAnimals Александр Тодорчук.
 
Активисты устроили под Администрацией выступление цирковых артистов, призванное доказать, что цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.
 
 
Также активисты передали в Администрацию президента обращение, в котором отметили, что цивилизованные страны уже отошли от практики цирковых представлений с животными и это не сказалось отрицательно на самой цирковой сфере.
 
При этом акцию анонсировала в воскресенье сама Администрация президента.
 
 
Напомним, что в марте в Киеве запретили передвижные цирки с животными.
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Теги: животные, цирк, защита животных, эксплуатация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Nikolas_Adver    16.06.2019, 22:20
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
это против рады 100пудово!
Ira0958    16.06.2019, 22:22
Оценка:  0
Ira0958
это против ваты !
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