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17 июня в Украине будет первое летнее полнолуние

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Астрономы отмечают, что наблюдать за полной Луной лучше не в пиковое время, а тогда, когда спутник Земли находится довольно низко над восточной частью горизонта.
В Украине можно будет наблюдать полнолуние
В Украине можно будет наблюдать полнолуние
Podrobnosti.ua
 
Июньское полнолуние 2019 года произойдет днем, в 11:31 17 июня по киевскому времени, но почти полную Луну можно будет наблюдать вечером 17 июня, с 21:17 по Киеву, это событие часто называется полной клубничной луной, говорится в статье американского издания Альманах.
 
В Европе это событие известно также как как Медовая Луна и Полная Розовая Луна. При этом в Европе сам момент полнолуния придется на дневное время.
 
В Южном полушарии это небесное явление может называться Оук-Мун, то есть холодная луна или длинная ночная луна.
 
17 июня — это 14 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:17, а закат в 03:58. при этом, строго говоря, вечером 17 июня Луна будет уже убывающей.
 
 
Астрономы отмечают, что наблюдать за полной Луной лучше не в пиковое время, а тогда, когда спутник Земли находится довольно низко над восточной частью горизонта. Когда луна находится низко на горизонте, то она позволяет охватить весь вид с объектами на переднем плане, спутник кажется более крупным.
 
Клубничная Луна почти ничем не отличается от любого другого полнолуния. Она даже не выглядит красной, но это зрелище напоминает нам о времени, когда люди отмечали время по фазам Луны.
 
Напомним, перед рассветом 21 марта в небе над Украиной можно было наблюдать так называемую воронью или червячную Луну.
 
Мартовское полнолуние 2019 года совпадало с астрономическим началом весны — весенним равноденствием.
 
 
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Теги: Луна, Лунное затмение
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Источник: korrespondent.net

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