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Саакашвили признался в отсутствии охраны

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Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили считает, что охрана ему не поможет.
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили


Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эфире 112 Украина в воскресенье, 16 июня, признался в отсутствии охраны.

По словам политика, охрана ему не поможет. Саакашвили рассказал, что, когда в последний раз его захватывали, телохранители не смогли этому помешать.

"Поэтому я решил, что охрана для меня абсолютно лишняя", – подчеркнул политик.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. Политик вернулся в Киев и заявил, что будет помогать украинцам строить новую страну.

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Теги: Саакашвили, охрана, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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