Здание Администрации президента превратят в музей

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что из старого здания АП на Банковой можно сделать музей.



Новый музей могут открыть в здании Администрации президента. Об этом телеканалу

Новый музей могут открыть в здании Администрации президента. Об этом телеканалу Украина рассказал глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан.

По его словам, команда нового президента предложила создать в здании на улице Банковой музей государственности. "Ведь такого музея в Украине нет", – отметил Богдан.



Глава администрации отметил, что также рассматриваются другие варианты использования помещений. "Можно, конечно, продать здание, а деньги вернуть в бюджет", – сказал он.



Богдан заявил, что Зеленский планирует переехать в офис европейского типа – пространство в нем должно быть открытым, со стеклянными перегородками.

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