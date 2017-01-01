Здание Администрации президента превратят в музей
Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что из старого здания АП на Банковой можно сделать музей.
Новый музей могут открыть в здании Администрации президента. Об этом телеканалу Украина рассказал глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан.
По его словам, команда нового президента предложила создать в здании на улице Банковой музей государственности. "Ведь такого музея в Украине нет", – отметил Богдан.
Глава администрации отметил, что также рассматриваются другие варианты использования помещений. "Можно, конечно, продать здание, а деньги вернуть в бюджет", – сказал он.
Богдан заявил, что Зеленский планирует переехать в офис европейского типа – пространство в нем должно быть открытым, со стеклянными перегородками.
Ранее сообщалось, что у здания Администрации президента установили прокат велосипедов. Кроме того, стало известно, что Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.
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