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Здание Администрации президента превратят в музей

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Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что из старого здания АП на Банковой можно сделать музей.
Администрация президента
Администрация президента
Корреспондент.net

Новый музей могут открыть в здании Администрации президента. Об этом телеканалу Украина рассказал глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан.
 
По его словам, команда нового президента предложила создать в здании на улице Банковой музей государственности. "Ведь такого музея в Украине нет", – отметил Богдан.
 
Глава администрации отметил, что также рассматриваются другие варианты использования помещений. "Можно, конечно, продать здание, а деньги вернуть в бюджет", – сказал он.
 
Богдан заявил, что Зеленский планирует переехать в офис европейского типа – пространство в нем должно быть открытым, со стеклянными перегородками.

Ранее сообщалось, что у здания Администрации президента установили прокат велосипедов. Кроме того, стало известно, что Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.

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Теги: музей, Администрация Президента, здание
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Источник: korrespondent.net

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