Сутки на Донбассе: 30 обстрелов, двое раненых

Два раза сепаратисты применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

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За минувшие сутки сепаратисты 30 раз нарушили режим прекращения огня – в результате ранения получили два бойцы Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook в понедельник, 17 июня.

Согласно сообщению, два раза сепаратисты применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям. По данным разведки, 15 июня двое оккупантов получили ранения", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что Объединенные силы "надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, на которой обсуждался вопрос урегулирования на Донбассе.