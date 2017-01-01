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Под Николаевом масштабный пожар произошел на полигоне с ТБО

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Локализовать масштабный пожар удалось только через час.
Под Николаевом масштабный пожар произошел на полигоне с ТБО
© dsns.gov.uа
Фото 1/5
  • На месте работали 11 человек личного состава и два бульдозера
  • На месте работали 11 человек личного состава и два бульдозера
  • На месте работали 11 человек личного состава и два бульдозера
  • На месте работали 11 человек личного состава и два бульдозера
  • На месте работали 11 человек личного состава и два бульдозера
Под Николаевом масштабный пожар произошел на полигоне с ТБО
На месте работали 11 человек личного состава и два бульдозера
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Крупный пожар под Николаевом в с. Весеннее возник на полигоне твердых бытовых отходов. Пламя охватило около 2 тыс. кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожар вспыхнул около 16.00 на полигоне коммунального предприятия "Николаевкоммунтранс".

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Горение мусора на значительной площади вызвало плотное задымление. Чтобы локализовать пожар спасатели использовали подручные средства и подачу водяных стволов.

Локализовать масштабный пожар удалось только через час. Затем пожарные начали проводить проливку тлеющих очагов, которые также вызывали сильное задымление.

На месте работали 11 человек личного состава, два бульдозера, которые засыпали мусор слоем почвы, и три единицы техники. Поднимался вопрос о привлечении инженерной техники.

Как сообщалось 2 мая, в Николаеве на свалке погиб ребенок.

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Теги: Николаев, свалка, пожар
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