Таинственное исчезновение девочки под Одессой: Идет спецоперация по поиску ребенка

Последний раз ребенка видели, когда та шла на танцевальный кружок.

Читай также: В киевской квартире нашли тела супругов и истощенного ребенка

В Одесской области в поселке Ивановка четвертые сутки ищут 11-летнюю девочку - Дарью Лукьяненко. Она исчезла еще 13 июня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Последний раз ребенка видели, когда та шла на танцевальный кружок. Это было около 14:00 часов, Дарья попала на запись камеры видеонаблюдения.

Вечером родители начали звонить ребенку, но ее телефон уже был выключен. Тогда они позвонили ее друзьям. Те рассказали, что на танцах Дарьи не было.

В Ивановском районе продолжается круглосуточная спецоперация. Правоохранители прочесывают все поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в Ивановку работают посты полиции. К поискам привлекли даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов.

Читай также: В Одесской области нашли пропавшую девочку, но родителям не вернули

Центральная точка поисков в 300 метрах от рынка. Предполагают, что именно там исчезла девочка. Ведь жители двух ближайших домов слышали крик примерно тогда, когда по улице должна была проходить Дарья. Там же теряет след и поисковая собака.

“Был такой истерический крик, на который нельзя было не обратить внимания. Так кричат лишь при каких-то ситуациях, это – крик ужаса“, – рассказала местная жительница Валентина Коренная.

Крик услышал и дедушка ребенка, Анатолий. Сначала он подумал, что на ребенка напали бездомные собаки. Бросился на помощь, но когда прибежал на улицу, то Дарьи там уже не было.

“Добегаю до самой дороги, никого нет. Начал внимательно смотреть кусты, проверил заброшенный дом, что напротив. Там ни один кустик не поврежден. Крик был непрерывный, где-то с минуту“, – отметил он.

В полиции уже обнародовали подробное описание пропавшего ребенка.

Центральная точка поисков в 300 метрах от рынка facebook.com/gunp.odessa

Как сообщалось 15 июня, в Одесской области сотни людей ищут пропавшего ребенка.