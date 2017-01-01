В результате непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 67 н.п., Закарпатская - 38 н.п . и Луганская - 2 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС также сообщили, что 16 июня в г. Сватово (Луганская область) в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) повреждена крыша в школе № 8 на площади 1 тыс. 500 м2 и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах.

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“Пострадавших в результате непогоды нет. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Херсонской области по состоянию на утро 16 июня оставались подтопленными 232 домохозяйства, в том числе 34 жилых дома.