Зеленский сегодня посетит Францию: Стала известна программа визита

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Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику.

Об этом сообщили в пресс-службе АП.

В Париже глава государства встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном и представителями деловых кругов.

Также в программе визита Владимира Зеленского утреннее посещение стартап-инкубатора Station.

Около 15:00 по местному времени во дворе Дома Инвалидов состоится официальная церемония встречи президента Украины и его супруги. По протоколу, церемония предусматривает оказание воинских почестей.

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В 15:30 Зеленского на крыльце Елисейского дворца будет встречать президент Франции Эмануэль Макрон, после чего лидеры двух стран проведут переговоры.

В 16:30 запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Макрона.