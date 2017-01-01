Под Харьковом столкнулись автобус и легковушка: Есть жертвы
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В Харьковской области столкнулись пассажирский автобус и легковушка. В результате столкновения погиб водитель автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
“17 июня около 01:05 на автодороге Киев - Харьков - Довжанский на территории Валковского района произошло столкновение автомобиля Geely CK, за рулем которого пребывал 24-летний водитель, и автобуса Scania. Водитель иномарки двигался в направлении города Валки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с следующим во встречном направлении автобусом Scania“, – говорится в сообщении.
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Отмечается, что на момент столкновения в автобусе кроме водителя находилось 50 человек. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Geely CK. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами“) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось 12 июня, на Закарпатье грузовик упал в реку, погибли 5 лесорубов.