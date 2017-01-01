Под Харьковом столкнулись автобус и легковушка: Есть жертвы

На момент столкновения в автобусе кроме водителя находилось 50 человек.

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В Харьковской области столкнулись пассажирский автобус и легковушка. В результате столкновения погиб водитель автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

“17 июня около 01:05 на автодороге Киев - Харьков - Довжанский на территории Валковского района произошло столкновение автомобиля Geely CK, за рулем которого пребывал 24-летний водитель, и автобуса Scania. Водитель иномарки двигался в направлении города Валки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с следующим во встречном направлении автобусом Scania“, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на момент столкновения в автобусе кроме водителя находилось 50 человек. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Geely CK. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами“) Уголовного кодекса Украины.

Легковушка выехала на полосу встречного движения hk.npu.gov.ua

Как сообщалось 12 июня, на Закарпатье грузовик упал в реку, погибли 5 лесорубов.