На линии соприкосновения задержали члена "Казачьего союза войска Донского"

Гражданин Украины принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации.

На КПВВ “Новотроицкое“ пограничники задержали гражданина Украины, который был в составе подразделений “Казачьего союза войска Донского“.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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“В рамках противодействия противоправной деятельности в районе проведения операции Объединенных сил, в частности разоблачения, задержания и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступной деятельности на Донбассе оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации, оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления, в КПВВ “Новотроицкое“ пресекли попытку перемещения через линию соприкосновения гражданина Украины, принимавшего непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации“, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в 2015 году украинец участвовал в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского.

Для проведения соответствующих следственных действий, гражданина передано следователям ГУ НП Украины в Донецкой области, к которому по этому факту направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления ст. 260 УК Украины “Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности“, добавили в пограничной службе.

Как сообщалось в октябре 2018, депутат в форме Всевеликого Войска Донского выступил в горсовете Славянска.