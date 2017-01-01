Киевлян предупредили о росте уровня загрязнения воздуха

По информации спасателей, уровень загрязнения токсичными веществами может расти минимум до 18 июня.

В Киеве растет уровень загрязнения воздуха токсичными веществами, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей, а при большой концентрации - отек легких. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 17 июня.

Рост уровня загрязнения воздуха диоксидом азота заметили еще 8 июня, его связывают с жаркой погодой. В течение 12-13 июня содержание вредных примесей достигло 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций. Такие показатели были зафиксированы на ул. Скляренко, Оболонском проспекте, Бессарабской и Демеевской площадях.

По информации спасателей, уровень загрязнения токсичными веществами может расти минимум до 18 июня.

Ранее качество воздуха в Киеве показали на интерактивной карте. Интерактивная карта, информирующая о загрязнении воздуха в столице обновляется каждые десять минут.