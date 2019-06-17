Боевики назвали фамилии "убийц" Захарченко

По версии сепаратистов, Захарченко был убит якобы сотрудниками СБУ.

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Боевики назвали организаторов убийства главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, которые, якобы, являются сотрудниками СБУ и их личности им известны.

Об этом в эфире "Россия 1" заявил представитель "спецслужб ДНР", передает "Интерфакс".

"Непосредственно работу по "ДНР" в 5-м управлении (департамента контрразведки СБУ) организует 2-й отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе", - заявил он, предварительно скрыв свое лицо.

Так, по мнению боевиков, в числе сотрудников СБУ, причастных к подготовке "терактов", помощник начальника 5-го управления Сергеq Моторин, который является выходцем из Донбасса, а ранее служил в Славянске.

"Именно на нем кровь Арсена Павлова (Мотороллы - ред.) и Александра Захарченко"- добавил представитель "спецслужб ДНР".

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Также он назвал представителей украинских спецслужб Владислава Долгозвяга и Андрея Мушта, "агенты" которых Андрей Байдал под псевдонимом "Швед", Андрей Отенко, Дамир Баштанников "причастны к терактам на Донбассе".

В телесюжете также сообщалось, что задержанные "спецслужбами ДНР" так называемые агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев, и другие "дали информацию о своих кураторах в СБУ". В числе таких кураторов были названы начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

Как сообщалось 27 сентября, СБУ перехватила и частично обнародовала записи с доказательством подготовки свержения Захарченко на тот момент “главой народного совета ДНР“ Пушилиным.

Напомним, лидер т.н. ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе Сепар 31 августа. Исполняющим обязанности главы т.н. ДНР назначили сразу же Дмитрия Трапезникова. Сегодня его отправили в отставку, такое развитие событий ранее предполагали российские СМИ.

Отметим, ситуация на Донбассе резко обострилась после ликвидации главы ДНР Александра Захарченко.

31 августа сепаратисты заявляли, что уже задержали убийц Захарченко. Позднее, пушилин заявил, что ответственность за ликвидацию главаря несет украинская сторона.