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Боевики назвали фамилии "убийц" Захарченко

Комментариев: 8
По версии сепаратистов, Захарченко был убит якобы сотрудниками СБУ.
Захарченко убили в августе 2018
Захарченко убили в августе 2018
AP

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Боевики назвали организаторов убийства главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, которые, якобы, являются сотрудниками СБУ и их личности им известны.

Об этом в эфире "Россия 1" заявил представитель "спецслужб ДНР", передает "Интерфакс".

"Непосредственно работу по "ДНР" в 5-м управлении (департамента контрразведки СБУ) организует 2-й отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе", - заявил он, предварительно скрыв свое лицо.

Так, по мнению боевиков, в числе сотрудников СБУ, причастных к подготовке "терактов", помощник начальника 5-го управления Сергеq Моторин, который является выходцем из Донбасса, а ранее служил в Славянске.

"Именно на нем кровь Арсена Павлова (Мотороллы - ред.) и Александра Захарченко"- добавил представитель "спецслужб ДНР".

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Также он назвал представителей украинских спецслужб Владислава Долгозвяга и Андрея Мушта, "агенты" которых Андрей Байдал под псевдонимом "Швед", Андрей Отенко, Дамир Баштанников "причастны к терактам на Донбассе".

В телесюжете также сообщалось, что задержанные "спецслужбами ДНР" так называемые агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев, и другие "дали информацию о своих кураторах в СБУ". В числе таких кураторов были названы начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

Как сообщалось 27 сентября, СБУ перехватила и частично обнародовала записи с доказательством подготовки свержения Захарченко на тот момент “главой народного совета ДНР“ Пушилиным. 

Напомним, лидер т.н. ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе Сепар 31 августа. Исполняющим обязанности главы т.н. ДНР назначили сразу же Дмитрия Трапезникова. Сегодня его отправили в отставку, такое развитие событий ранее предполагали российские СМИ.

Отметим, ситуация на Донбассе резко обострилась после ликвидации главы ДНР Александра Захарченко.

31 августа сепаратисты заявляли, что уже задержали убийц Захарченко. Позднее, пушилин заявил, что ответственность за ликвидацию главаря несет украинская сторона.

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Теги: убийство Захарченко, Донбасс, "ДНР"
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Комментариев (8)
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Eyyafyallayekyul    17.06.2019, 15:05
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Зачем выложили фамилии? Ведь не только эти сбушники могут пострадать, но и их семьи.
NOREGA    17.06.2019, 14:55
Оценка:  -2
NOREGA
Счастливая у них теперь жизнь. На этих террористов выдана лицензия на убийство. Спасет их только перемена пола. Будут сать на корточках.
merks    17.06.2019, 14:57
Оценка:  0
merks
Ты сам-то в свой бред веришь?
WTF2wtf    17.06.2019, 15:09
Оценка:  -2
WTF2wtf
Бот путинский, ты всех российских вояк перебил, которые участвовали в уничтожении чеченских командиров???
Нах пшло, упоротое
Ruspidor    17.06.2019, 14:54
Оценка:  +1
Ruspidor
Я знаю фамилии, это некто Курченко и Сурков, ищите!
бяка-zluka    17.06.2019, 14:55
Оценка:  +3
бяка-zluka
А курировал их полкан гиркин, в Мааскве проживает....
BROKER666    17.06.2019, 14:40
Оценка:  0
BROKER666
круто сепары опустили ниже плинтуса ордынское гру у которого под носом в центре донецка украинская контрразведка ликвидирует куриного фельдмаршала и растовского автомойщика СЛАВА УКРАИНСКИМ ДРГ
бяка-zluka    17.06.2019, 14:54
Оценка:  +1
бяка-zluka
А главного оплотовца в кабаке на самой охраняемой трассе подмосковья, где комар не пролетит незамеченным?))))
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