Во Львовской области отравили 14 гостей ресторана

Посетителей ресторана Озон госпитализировали в Каменка-Бугскую центральную районную больницу.

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Во Львовской области 14 человек попали в больницу после питания в ресторане Озон в городе Каменка-Бугская.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации на своей странице в Facebook в понедельник, 17 июня.

"16 июня в 14:00 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Каменка-Бугскую центральную районную больницу пациентов, которые питались в ресторане Озон (город Каменка-Бугская, улица независимости, 16), вечером 14 июня" – поинформировали в департаменте.

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Отмечается, что всего за помощью обратились пять 5 человек, среди которых один ребенок. Все они госпитализированы.

Кроме того, 16 июня за медицинской помощью в медучреждения Львова обратилось девять человек.

"По состоянию на 7.00 17 июня в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок. Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести", – рассказали в пресс-службе.

Ранее во Львове десятки человек отравились на свадебном банкете в ресторане Червона рута. Среди пострадавших - пять детей.