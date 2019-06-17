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В Желтых Водах две школьницы упали с девятого этажа недостроя

Комментариев: 1
Одна девочка погибла, вторую спасают медики.
Одна девочка погибла, а вторую госпитализировали
Одна девочка погибла, а вторую госпитализировали
соцсети

В городе Желтые воды Днепропетровской области две школьницы упали с недостроенной высотки. Одна девочка погибла, а вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в воскресенье, 16 июня.

Об этом рассказали на странице "Подслушано в Желтых Водах" в соцсети. 

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"Вчера вечером на недостроенной монолитке произошла трагедия, в результате которой погибла девочка, а вторая на грани жизни. С ужасом представляю как пережили родители эту ночь", - написала в группе пользователь Ольга Байдак.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области информацию об этом происшествии подтвердили. Как уточнила пресс-офицер Анна Старчевская, погибшая и пострадавшая девочки - девятиклассницы 2004 года рождения. Они упали с девятого этажа на пятый. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, в октябре 2018 в Запорожье школьница прыгнула с моста на глазах у мужчины.

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Теги: самоубийство, подростки, девочки
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Комментариев (1)
Alcoolique    17.06.2019, 15:28
Оценка:  -1
Alcoolique
что крутого в этих недостроях что малолеток туда так и тянет??
жесть вообще.
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