В Черном море начали разминировать эскадренный миноносец

Пиротехническая группа уничтожила 35 единиц взрывоопасных снарядов.

Эскадренный миноносц "Фрунзе" затонул во время Второй мировой войны в Черном море dsns.gov.ua

Спасатели начали работы по разминированию эскадренного миноносца "Фрунзе", затонувшего во время Второй мировой войны в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Херсонской области.

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"15 июня группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГСЧС начаты работы по разминированию эскадренного миноносца "Фрунзе". Судно с боеприпасами затонуло во времена 2-й Мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 июня, пиротехническая группа уничтожила 35 единиц взрывоопасных снарядов.

С начала работ по разминированию судна было поднят на поверхность и уничтожено 37 артиллерийских снарядов различных калибров, а именно АС - 45 - 20 единиц, АС-102 - 7 единиц, АС - 76 - 10 единиц и гранаты РГ-42 в количестве 25 единиц.

Как сообщалось 12 июня, под Ровно нашли крупнейший арсенал боеприпасов и оружие.