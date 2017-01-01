Под Херсоном устроили драку со стрельбой: Трое пострадавших

В результате стрельбы ранены три человека.

В Херсонской области неизвестные устроили драку со стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Событие произошло в одном из сел Олешковского района. Женщина вместе с двумя мужчинами отдыхала и употребляла спиртные напитки. В это время к ним подошли три местных жителя. Компании начали ссориться между собой, а потом драться.

Один из мужчин получил повреждения лица. Тогда его 21-летний знакомый достал пистолет и начал стрелять в трех оппонентов. Как оказалось впоследствии, пистолет был пневматический.

Женщина сразу вызвала правоохранителей. Раненых доставили в Новокаховскую городскую больницу с непроникающими ранениями туловища. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Как сообщалось, в Киеве мужчина устроил стрельбу на детской площадке.