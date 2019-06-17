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Роспуск Рады: Зеленский пообещал не влиять на КСУ

Комментариев: 6
Глава государства даже не думает о том, что Конституционный суд может признать незаконным его указ о роспуске парламента.
Владимир Зеленский считает, что КСУ затягивает с решением относительно его указа
Владимир Зеленский считает, что КСУ затягивает с решением относительно его указа
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности изданного им указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента. При этом он не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа.

Об этом глава государства сказал во время визита во Францию, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 17 июня.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", – сказал Зеленский.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, как он будет реагировать, если теоретически КСУ признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский сказал: "Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд".

Напомним, 11 июня Конституционный суд Украины начал рассмотрение законности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским. В начале заседания глава государства выступил с небольшой речью, после чего ушел.

Также сообщалось, что судьи КСУ пока не определились, какая дата согласно закону, считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа президента Зеленского о роспуске Рады.

 

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Теги: президент, суд, Конституционный суд, роспуск Рады, Рада
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Комментариев (6)
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Ira0956    17.06.2019, 18:11
Оценка:  -1
Ira0956
не нужно долгих дифирамбов
ты коммуналку оплати
Брюква_и_Клюква    17.06.2019, 18:06
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Мне не нравится этот аргумент: "По запросу общества". А если это общество через годик, устав ждать выполнения фарисейских обещаний товарища Зеленского, потребует извалять его в перьях и привязать к позорному столбу?
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 18:12
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Они все свои преступления прикрывают словами о заботе об обществе.
donizete    17.06.2019, 17:54
Оценка:  0
donizete
"Мы все делали по закону". Вопрос: кто мы? Во-вторых, ЗЕ не хочет влиять на суд, но выходит что может? Разве это законно и в полномочиях Президента? Зачем вообще о таком говорить? И да, общество хочет зарплату в 1000$, не платить долги, налоги и коммуналку - запрос общества, ЗЕ и "мы" сделайте, а)))
Noblesse_obliger    17.06.2019, 17:22
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Он много чего наболтал и что???
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 17:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Обещать - не мешки ворочать.
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