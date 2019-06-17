Роспуск Рады: Зеленский пообещал не влиять на КСУ

Глава государства даже не думает о том, что Конституционный суд может признать незаконным его указ о роспуске парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности изданного им указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента. При этом он не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа.

Об этом глава государства сказал во время визита во Францию, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 17 июня.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", – сказал Зеленский.

Читай также: Конституционный суд Молдовы отменил досрочные выборы в стране

Отвечая на вопрос журналиста о том, как он будет реагировать, если теоретически КСУ признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский сказал: "Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд".

Напомним, 11 июня Конституционный суд Украины начал рассмотрение законности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским. В начале заседания глава государства выступил с небольшой речью, после чего ушел.

Также сообщалось, что судьи КСУ пока не определились, какая дата согласно закону, считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа президента Зеленского о роспуске Рады.