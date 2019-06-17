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В Национальном аэропорту "Минск" названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv

Комментариев: 23
Онлайн-кампания #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы #KyivNotKiev,стартовала с октября 2018 года .
Беларусб поддержала порректировку правописания #KyivNotKiev
Беларусб поддержала порректировку правописания #KyivNotKiev
svaboda.org

Беларусь присоединилась к организованной украинскими властями кампании #KyivNotKiev.

Об этом сообщает Радыё Свабода, на табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины сейчас обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv.

Читай также: KyivNotKiev: В РФ менять правописание не собираются

В отделе по связям со СМИ Национального аэропорта "Минск" изданию раньше говорили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран в аэропорту на табло вводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.

Как сообщалось 14 июня, в Беларуси ждали “сигнала” для переименования Kiev на Kyiv.

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Теги: KyivNotKiev, Беларусь
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Комментариев (24)
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Брюква_и_Клюква    17.06.2019, 17:48
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Товарищам русским придется с болью и прискорбием привыкать к тому, что некоторые географические термины в их языке звучат неверно. Нет таких наименований, например, как Рим, Флоренция, Неаполь, Париж, Пекин еtc
Ira0956    17.06.2019, 17:49
Оценка:  -1
Ira0956
про душу что то ей талдычил
а сам на задницу смотрел
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 17:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Нет, нет, покой Ваш не нарушу.
Я обращаюсь к Вам несмело:
Не обнажайте сразу душу.
Начните постепенно. С тела.
Ira0956    17.06.2019, 18:01
Оценка:  -1
Ira0956
в пивных прекрасный есть обычай
в трусы сорочку заправлять
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 18:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если у тебя есть фонтан - заткни его. Дай отдохнуть и фонтану.
Ira0956    17.06.2019, 17:46
Оценка:  -1
Ira0956
ВосставшийИзБана
ну извиниться ты же можешь
пускай я даже не права
Ira0956    17.06.2019, 17:11
Оценка:  -1
Ira0956
был Киев, а стал Куив...
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 17:21
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Зато ты как была, так и осталась. Ничуть не поумнела.
Ira0956    17.06.2019, 17:25
Оценка:  -1
Ira0956
ВосставшийИзБана
тупить, конечно, может каждый
но ты стал злоупотреблять
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 17:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И даже при этом ты ушла в далекий отрыв. Мне в этом состязаться с тобой даже и мечтать не следует.
Ira0956    17.06.2019, 17:29
Оценка:  -1
Ira0956
ВосставшийИзБана
нет – уважать меня не надо
лишь поклоняйтесь да и всё
Ira0956    17.06.2019, 17:31
Оценка:  -1
Ira0956
ВосставшийИзБана
в восторге от твоих сандалий
и брюк заправленных в носки
Ira0956    17.06.2019, 17:33
Оценка:  -1
Ira0956
ВосставшийИзБана
ты в вузе подавал надежды
щас подаёшь картошку фри
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 17:34
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
О! Ты мне стихи посвятила. Я польщен.
Ira0956    17.06.2019, 17:36
Оценка:  -1
Ira0956
ВосставшийИзБана
прощай –забудь меня навеки
расписки все мои сожги
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 17:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так уходи же на конец!
Ira0956    17.06.2019, 17:45
Оценка:  -1
Ira0956
ты не расчёсывай обиду
тогда она быстрей пройдёт
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 17:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да брось! На обиженных Богом не обижаются.
BitcoinCash    17.06.2019, 17:05
Оценка:  -1
BitcoinCash
Я твердо знаю, что мир ужасно несправедлив, что люди загнаны в систему, которая их эксплуатирует. Но я совершенно уверен, что у простых людей нет никакого способа повлиять на нее. У честных людей найдутся заступники, и в жизни, как в доброй сказке добро победит.
BitcoinCash    17.06.2019, 17:05
Оценка:  -1
BitcoinCash
Просто я хочу предупредить, что заигрывание с политкой не приведет ни к какому позитивному результату. Есть много хороших дел, куда и надо тратить свои силы. Биткоин уже контролируется глобалистами, но это ничего не меняет. Его будут использовать для перезагрузки системы.
BitcoinCash    17.06.2019, 17:06
Оценка:  -2
BitcoinCash
И совершить такую перезагрузку он сможет только устремившись на Луну.
VSHIVANKA    17.06.2019, 16:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ , ЧТО УКРОПНАЯ МОЙВА ПРИДУМАНА ЛИШЬ С ЦЕЛЬЮ ИСПОГАНИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК НАЗЛО КЛЯТИМ М.ОСКАЛЯМ .....))))
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 17:25
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Создается впечатление, что ты - человек будущего. У тебя новый способ отправления естественных потребностей. Ты испражняешься исключительно руками и сразу в интернет.
Ira0956    17.06.2019, 17:53
Оценка:  0
Ira0956
шепнул мне анестезиолог
мол бог терпел и нам велел
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