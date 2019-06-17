В Национальном аэропорту "Минск" названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv

Онлайн-кампания #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы #KyivNotKiev,стартовала с октября 2018 года .

Беларусь присоединилась к организованной украинскими властями кампании #KyivNotKiev.

Об этом сообщает Радыё Свабода, на табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины сейчас обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv.

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В отделе по связям со СМИ Национального аэропорта "Минск" изданию раньше говорили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран в аэропорту на табло вводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.

Как сообщалось 14 июня, в Беларуси ждали “сигнала” для переименования Kiev на Kyiv.