В Национальном аэропорту "Минск" названия Kiev и Lvov поменяли на Kyiv и Lviv
Онлайн-кампания #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы #KyivNotKiev,стартовала с октября 2018 года .
Беларусь присоединилась к организованной украинскими властями кампании #KyivNotKiev.
Об этом сообщает Радыё Свабода, на табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины сейчас обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv.
Читай также: KyivNotKiev: В РФ менять правописание не собираются
В отделе по связям со СМИ Национального аэропорта "Минск" изданию раньше говорили, что все изменения в транслитерации названий городов и стран в аэропорту на табло вводятся после того, как учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Беларуси.
Как сообщалось 14 июня, в Беларуси ждали “сигнала” для переименования Kiev на Kyiv.
а сам на задницу смотрел
Я обращаюсь к Вам несмело:
Не обнажайте сразу душу.
Начните постепенно. С тела.
в трусы сорочку заправлять
ну извиниться ты же можешь
пускай я даже не права
тупить, конечно, может каждый
но ты стал злоупотреблять
нет – уважать меня не надо
лишь поклоняйтесь да и всё
в восторге от твоих сандалий
и брюк заправленных в носки
ты в вузе подавал надежды
щас подаёшь картошку фри
прощай –забудь меня навеки
расписки все мои сожги
тогда она быстрей пройдёт
мол бог терпел и нам велел