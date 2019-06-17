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Зону проведения ООС посетила делегация из Литвы

Комментариев: 6
Гости из прибалтийского государства посетили украинские позиции в Авдеевке, Курахово и Селидово.
Литовская делегация на Донбассе
Литовская делегация на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Делегация из Литвы посетила зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 17 июня.

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Отмечается, что делегацию возглавляла канцлер Министерства обороны Литвы Дайва Белецкиен. Чиновники посетили украинские позиции в Авдеевке, Курахово и Селидово.

“Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным“, – говорится в сообщении.

Также после визита представители Украины и Литвы обсудили вопросы взаимных интересов и высказали мнения об аспектах расширения сотрудничества между двумя странами.

Ранее в июне Литва передала Украине почти миллион боеприпасов к советскому стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро. Передача амуниции была осуществлена в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны.

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Теги: Украина, Литва, Донбасс, военные, ВСУ, Операция объединенных сил
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Комментариев (6)
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BitcoinCash    17.06.2019, 17:43
Оценка:  -2
BitcoinCash
Подразделение Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила заняли позиции непосредственно на территории города Донецка. ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу. У армии РФ началась паника.....Путин требует ООН...
Ira0956    17.06.2019, 17:54
Оценка:  +1
Ira0956
я слышал свечи что для жопы
подходят и для жигулей
BitcoinCash    17.06.2019, 17:56
Оценка:  0
BitcoinCash
Не, для жonы свечи накаливания не подойдут.
Ira0956    17.06.2019, 17:27
Оценка:  +1
Ira0956
сначала было ато, теперь оос.
стыдно назвать вещи своими именами - гражданская война?
WTF2wtf    17.06.2019, 17:38
Оценка:  -3
WTF2wtf
Российкая оккупация ... стыдно тебе, пи-дар путинский за это говно убогое на Донбассе в российской оккупации???
Конечные оккупанты ...
Ira0956    17.06.2019, 17:54
Оценка:  +1
Ira0956
шепнул мне анестезиолог
мол бог терпел и нам велел
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