Зону проведения ООС посетила делегация из Литвы

Гости из прибалтийского государства посетили украинские позиции в Авдеевке, Курахово и Селидово.

Делегация из Литвы посетила зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 17 июня.

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Отмечается, что делегацию возглавляла канцлер Министерства обороны Литвы Дайва Белецкиен. Чиновники посетили украинские позиции в Авдеевке, Курахово и Селидово.

“Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным“, – говорится в сообщении.

Также после визита представители Украины и Литвы обсудили вопросы взаимных интересов и высказали мнения об аспектах расширения сотрудничества между двумя странами.

Ранее в июне Литва передала Украине почти миллион боеприпасов к советскому стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро. Передача амуниции была осуществлена в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны.