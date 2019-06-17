На ДнепрАзоте женщину облило серной кислотой

Пострадавшую сотрудницу доставили в больницу скорой помощи города Каменское. У женщины ожоги первой и второй степени.

На ДнепрАзоте сейчас проводятся проверки ДнепрАзот

В городе Каменское на предприятии ДнепрАзот произошел несчастный случай – во время работы одну из сотрудниц залило серной кислотой.

Об этом сообщает Информатор в понедельник, 17 июня.

Инцидент произошел накануне вечером. Пострадала 40-летняя женщина.

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Предварительно, у аппарата по неизвестным причинам сорвались шланги, внутри которых была серная кислота. Вещество попало на лицо, грудь, руки и предплечья женщины, – говорится в сообщении.

Пострадавшую сотрудницу немедленно доставили в городскую больницу скорой помощи. Предварительно, у женщины ожоги 1-й и 2-й степени.

В пресс-службе преприятия рассказали, что ДнепрАзот возьмет на себя все затраты на лечение и реабилитацию женщины.

Кроме того, сейчас на заводе проводятся проверки. Выясняется, что стало причиной несчастного случая и были ли соблюдены работником все инструкции при выполнении производственно-технических работ.

Ранее на металлопрокатном заводе Днепра мужчину намотало на барабан. От полученных травм 28-летний сотрудник предприятия АВ металл групп скончался на месте. Со слов его коллег, от мужчины осталась лишь голова.