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Зеленский встретился с Макроном в Париже

Комментариев: 11
Переговоры Зеленского и Макрона проходят в Елисейском дворце, где украинского лидера встречали с военными почестями.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом во Франции, в понедельник, 17 июня, прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

Встреча проходит в Елисейском дворце, где Зеленского встречали с военными почестями, после чего лидеры двух стран отправились на переговоры. По их окончании запланирована совместная пресс-конференция президентов двух стран.

Напомним, 17 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию. Кроме переговоров с Макроном, у него запланированы встречи с председателем парламента Франции и представителями бизнеса.

Также сообщалось, что во вторник, 18 июня, украинский президент совершит визит в Германию. Ранее в Берлине назвали темы встречи с Зеленским.

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Теги: Украина, президент, Франция, видео, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Ruspidor    17.06.2019, 18:50
Оценка:  -2
Ruspidor
Да, настоящего президента встречают с настоящими почестями, а не как потроха возле сартира....
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 19:01
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
После 5 лет стараний Пороха теперь и артикля с почестями принимают. Но это временно. Расскажи лучше как с фонтанами - купался или не пустили?
Ruspidor    17.06.2019, 19:03
Оценка:  -1
Ruspidor
Ми, ми, ми, потрошня галимая разобиделась, потроха башкой в унитаз макали гавно волоней счищать... Это ничто по сравнению с тем, что он сделал с вами, нарушив конституцию и введя вроторДам+...
Ruspidor    17.06.2019, 19:05
Оценка:  -1
Ruspidor
И таки да, Зе пригласили с официальным визитом в Вашингтон, о чем сраный потрох и мечтать не мог! Как он выпрашивал встречу у Трампа перед путиным и тот уделил ему аж.... 20 минут!!! Где тот разрешил поблагодарить и послал на хрен!
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 19:07
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Я Вальцмана никогда не поддерживал и не поддерживаю. Так что твой "перл" мимо кассы. Посмотрим еще как артикль нахозяйничает.
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 19:08
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Любим мы Пороха или нет, но справедливости ради нужно отметить, что артикль получил хороший задел от папередника. Посмотрим за сколько он его прое .... Проест.
Ruspidor    17.06.2019, 19:12
Оценка:  -2
Ruspidor
Да, задел классный - в укроборонпроме все схемы на потоке, на таможне все схемы работают, ротердам+ в действии, судьи после "реформы" карманные! Что еще надо для безбедной жизни?! Задел - что надо!
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 19:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Скажи, а при овоще не карманные суды были? И схемы нигде не работали?
Ruspidor    17.06.2019, 19:16
Оценка:  -2
Ruspidor
Дык поэтому я против овоща и вышел на Майдан, не за мову же и виру.... А по факту, спустя 5 лет оказалось, что потрох только перезамкнул все на себя прикрыл все это пезобразие имитацией реформ... Поэтому и 73%, поэтому и СН уже 54%!
Ruspidor    17.06.2019, 19:18
Оценка:  -2
Ruspidor
Вот какая мне разница потрох крышует контрабанду, или овощ, если я белый бизнес вести не могу? Вот чем он для меня отличается? Вирой? Мовой?
ВосставшийИзБана    17.06.2019, 19:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Тебя обманули и ты предъявляешь мне претензии? Разве я тебя обманул? А в том, что ты лох - только твои папа с мамой виноваты. Моей вины в том нет.
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