Зеленский встретился с Макроном в Париже

Переговоры Зеленского и Макрона проходят в Елисейском дворце, где украинского лидера встречали с военными почестями.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом во Франции, в понедельник, 17 июня, прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

Встреча проходит в Елисейском дворце, где Зеленского встречали с военными почестями, после чего лидеры двух стран отправились на переговоры. По их окончании запланирована совместная пресс-конференция президентов двух стран.

Напомним, 17 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию. Кроме переговоров с Макроном, у него запланированы встречи с председателем парламента Франции и представителями бизнеса.

Также сообщалось, что во вторник, 18 июня, украинский президент совершит визит в Германию. Ранее в Берлине назвали темы встречи с Зеленским.

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