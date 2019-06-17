Зеленский встретился с Макроном в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом во Франции, в понедельник, 17 июня, прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.
Встреча проходит в Елисейском дворце, где Зеленского встречали с военными почестями, после чего лидеры двух стран отправились на переговоры. По их окончании запланирована совместная пресс-конференция президентов двух стран.
Les honneurs militaires sont rendus au Pr'esident @ZelenskyyUa aux Invalides. pic.twitter.com/JGocVgHAYC— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 июня 2019 г.
Напомним, 17 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию. Кроме переговоров с Макроном, у него запланированы встречи с председателем парламента Франции и представителями бизнеса.
Также сообщалось, что во вторник, 18 июня, украинский президент совершит визит в Германию. Ранее в Берлине назвали темы встречи с Зеленским.
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