Изначально за аренду места под банкомат местный предприниматель попросил сумму, сопоставимую с той, которую банк платит в ТРЦ Мост-Сити в Днепре.

В одном из сел Днеропетровской области неизвестные сожгли единственный банкомат, который был в населенном пункте. Об этом накануне сообщил советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, банкомат появился в селе совсем недавно, когда люди обратились за помощью к представителям областной власти.

"Мы попросили банк установить там банкомат. Банк откликнулся на нашу просьбу. В село поехали его сотрудники. Вернулись вечером слегка ошалевшие. За аренду места под банкомат местный предприниматель попросил сумму, сопоставимую с той, которую банк платит за аренду места под банкомат в Мост-Сити в Днепре. С владельцами помещения вступили в переговоры с помощью главы местной ОТГ. Не сразу, но цена аренды стала более-менее вменяемой. Банкомат установили. Люди были довольны. Почему были? Потому что сегодня ночью банкомат сожгли",– написал Голик.

По его словам, пожар повредил банкомат, однако деньги, хранившиеся в нем, уцелели. Теперь банкомата в селе не будет.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области сожгли единственный банкомат в селе

Ранее в Днепропетровской области грабители взорвали банкомат Ощадбанка и украли 500 тысяч гривен. Банкомат находился в здании сельсовета.

Еще один взрыв банкомата произошел в Харькове. Там взрывное устройство привели в действие дистанционно.

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