На Донбассе за день 13 обстрелов, ВСУ без потерь

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 17 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил пять обстрелов – в районе Широкино, Лебединского, Талаковки, Пищевика и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафкисированы восемь обстрелов возле населенных пунктов Пивденный, Новотошковское, Крымское, Попасная и Шумы.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 16 июня на Донбассе произошло 30 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда были ранены два бойца ВСУ. По данным разведки, ответным огнем также были ранены два сепаратиста.

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