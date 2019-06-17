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В Днепре легковушка сбила насмерть двух человек

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Удар был такой силы, что тела разбросало по обочине, а женщине оторвало ногу. Среди пострадавших и пассажиры Mitsubishi.
Автомобиль Mitsubishi после столкновения с пешеходами
Автомобиль Mitsubishi после столкновения с пешеходами
Информатор

В Днепре на Донецком шоссе автомобиль Mitsubishi на полном ходу сбил мужчину и женщину, которые катили велосипед по обочине. От полученных травм оба скончались на месте, сообщает Информатор в понедельник, 17 июня.

По предварительным данным, легклвушка ехала по Донецкому шоссе в сторону Подгородного, в то время как по обочине шли три человека.

"Как позже водитель сам рассказал патрульным, он, вероятно, уснул за рулем, вследствие чего на полном ходу сбил двоих. Третий же успел отскочить, на нем буквально ни царапины, но мужчина находится в шоковом состоянии – на его глазах погибли мама и брат", – говорится в сообщении.

Удар был такой силы, что тела разбросало по обочине, а женщине оторвало ногу. Среди пострадавших и пассажиры Mitsubishi – мужчина ехал вместе с женой и годовалым ребенком. Малыш сидел на руках женщины и не был пристегнут. Предварительно, он ударился головой, поэтому медики госпитализировали его в детскую больницу для обследования.

На месте ДТП работала полиция и судмедэксперты.

Напомним, в ночь на 17 июня в ДТП на трассе Одесса-Киев погибли три человека. Водитель ехавшего в Одессу автомобиля Lexus не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом.

Накануне в Винницкой области вблизи села Буды столкнулись Audi и Volkswagen. Тогда погибли четыре человека, и еще четверо – были травмированы, двое из них дети 2008 и 2013 годов рождения.

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Теги: ДТП, видео, фото, Днепр, авария, Mitsubishi, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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