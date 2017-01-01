Киев и Париж готовят встречу в Нормандском формате

Внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров, отметил Владимир Зеленский.

Внешнеполитические советники стран-членов нормандского формата в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, сообщает пресс-служба украинского лидера в понедельник, 17 июня.

"Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – сказал президент Украины.

В свою очередь Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в нормандском формате.

"Когда придет время, Франция готова провести заседание нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого нам нужно сделать определенные шаги, чтобы были подтверждены намерения выполнять эти обязательства (Минские соглашения – ред.)", – сказал он.

Напомним, 17 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию. Кроме переговоров с Макроном, у него состоляись встречи с председателем парламента Франции и представителями бизнеса.

Президент Украины в Париже заявил, что его страна не готова вести переговоры с сепаратистами Донбасса, но будет продолжать работу в Минском формате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet