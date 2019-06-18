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Пассажиры маршрутки "Ровно-Березно" устроили массовую драку

Комментариев: 30
Инцидент возник из-за переполненного салона.
Пассажиры маршрутки Ровно-Березно устроили драку за места. 
 
Видео инцидента появилось 17 июня на странице сообщества Типове Рівне в Facebook.
 
Отмечается, что потасовка возникла, когда нетрезвый мужчина с женщиной и детьми не пустил пассажиров в маршрутку, аргументируя это тем, что там много людей.

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Как сообщает Радио Трек со ссылкой на автора видео Яну Брагину, инцидент произошел 16 июня в 21.30 между городами Костополь и Березно.

Конфликт закончился тем, что женщина в розовом, которую не пустили в салон, осталась на остановке. По словам Брагиной, в маршрутке действительно было мало места, и очень жарко, но женщина могла сесть, учитывая, что это был последний транспорт.
 
Как сообщалось 30 мая, в центре Киева девушки устроили жесткую драку.
 
 
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Теги: видео, пассажиры, драка, Ровенская область, маршрутка
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Комментариев (30)
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haarp    18.06.2019, 12:12
Оценка:  +3
haarp
эххх ,... це эуропейцы ))))
Ruspidor    18.06.2019, 11:50
Оценка:  +2
Ruspidor
А ничего, что согласно правил перевозок, пассажиров должно быть столько, сколько сидячих мест и перевозка стоячих недопускается?
nfhvyt    18.06.2019, 12:21
Оценка:  +3
nfhvyt
Не в этой стране.
nfhvyt    18.06.2019, 11:46
Оценка:  +3
nfhvyt
галiцаi що вмiють, те й роблять.
Ruspidor    18.06.2019, 11:51
Оценка:  0
Ruspidor
За места в маршрутке дерутся?
Женек    18.06.2019, 10:59
Оценка:  +7
Женек
Це Эуропа
Fon_Pascha    18.06.2019, 10:41
Оценка:  +9
Fon_Pascha
все финита! какая эвропа? какой томас? люди дерутся за место в автобусе, и по...х кто на каком языке говорит и кому молится! дегродация - вот будущее краиныУ
Alcoolique    18.06.2019, 09:52
Оценка:  +9
Alcoolique
печальное зрелище
Коляка    18.06.2019, 09:48
Оценка:  +10
Коляка
и даже рагульский ублюдок в оржанжевой футболкеи и красной кепке, когда держали деда ударил ему исподтишка.... по-этому не удивляйтесь такому воспитанию...
Людмил_А    18.06.2019, 09:39
Оценка:  +10
Людмил_А
Высокие отношения...Титульная европейская нация...(((
Бувший_східняк    18.06.2019, 09:29
Оценка:  -3
Бувший_східняк
Потасовка произошла между городами Костополь и Березно - ого, цілі міста між собою побилися .
Коляка    18.06.2019, 09:05
Оценка:  +13
Коляка
Подивіться на цьому відео типові евпропейцамі!
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