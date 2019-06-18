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В Ровенской области пассажиры устроили драку за места в автобусе

Комментариев: 11
Потасовка произошла между городами Костополь и Березно. Ее инициатором стал мужчина, который не желал делиться местом в маршрутке.
 
Пассажиры маршрутки Ровно-Березно устроили драку за места. Видео инцидента появилось 17 июня на странице сообщества Типове Рівне в Facebook.
 
Отмечается, что потасовка возникла, когда нетрезвый мужчина с женщиной и детьми не пустил пассажиров в маршрутку, аргументируя это тем, что там много людей.

Как сообщает Радио Трек со ссылкой на автора видео Яну Брагину, инцидент произошел 16 июня в 21.30 между городами Костополь и Березно.
 
Конфликт закончился тем, что женщина в розовом, которую не пустили в салон, осталась на остановке.
 
По словам Брагиной, в маршрутке действительно было мало места, и очень жарко, но женщина могла сесть, учитывая, что это был последний транспорт.
 
 
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка между коммунальщиками и местными жителями.

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Теги: видео, пассажиры, драка, Ровенская область, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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sharry-sharry    18.06.2019, 07:20
Оценка:  -3
sharry-sharry
Пьяное быдло,оно и в Украине пьяное быдло.Кошмар конкчно,на глазах у детей...Только недавно смотрела подобное видео из Росссии(только в самолете),думала украинцы умнее,а нет....
Ira0956    18.06.2019, 07:19
Оценка:  +1
Ira0956
укроэуропэйци ))
Ira0958    18.06.2019, 07:29
Оценка:  -6
Ira0958
стекломойя я бухну
н лаптями закушу
Ira0958    18.06.2019, 07:35
Оценка:  -4
Ira0958
БОКСИРОГУС ТЫ ПЕДРИЛО
KastrYOUlya    18.06.2019, 07:19
Оценка:  +3
KastrYOUlya
Вси як один - Майдановци =))))))
Ira0958    18.06.2019, 07:30
Оценка:  -5
Ira0958
дети СССР
Ira0958    18.06.2019, 07:31
Оценка:  -5
Ira0958
водка, мир, водка )))
VSHIVANKA    18.06.2019, 07:08
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ЭУРОПЭЙЦИ ХУЛЕ ......)))
СУГС ? ))))
Ira0958    18.06.2019, 07:17
Оценка:  -5
Ira0958
ПЕТУХ, ИДИ СОСИ ЧЛЕН !))
Ira0956    18.06.2019, 07:20
Оценка:  +4
Ira0956
Ira0958, козел, у тебя есть еще интересы кроме сосать?
Ira0958    18.06.2019, 07:30
Оценка:  -5
Ira0958
сосать не строить,!
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