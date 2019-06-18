В Ровенской области пассажиры устроили драку за места в автобусе

Потасовка произошла между городами Костополь и Березно. Ее инициатором стал мужчина, который не желал делиться местом в маршрутке.

Пассажиры маршрутки Ровно-Березно устроили драку за места. Видео инцидента появилось 17 июня на странице сообщества Типове Рівне в Facebook.

Отмечается, что потасовка возникла, когда нетрезвый мужчина с женщиной и детьми не пустил пассажиров в маршрутку, аргументируя это тем, что там много людей.

Как сообщает Радио Трек со ссылкой на автора видео Яну Брагину, инцидент произошел 16 июня в 21.30 между городами Костополь и Березно.

Конфликт закончился тем, что женщина в розовом, которую не пустили в салон, осталась на остановке.

По словам Брагиной, в маршрутке действительно было мало места, и очень жарко, но женщина могла сесть, учитывая, что это был последний транспорт.

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