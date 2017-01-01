В Винницкой области перевернулся автобус: шесть пострадавших

В аварию попал пассажирский автобус Неоплан международного сообщения Сучава – Запорожье.

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали шесть человек. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"На автодороге в селе Лукашевка Литинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой пассажирский автобус Неоплан международного сообщения Сучава (Румыния) – Запорожье съехал в кювет и перевернулся на боковую часть. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения, четверо из которых госпитализированы", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, автобус направлялся в сторону Винницы.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

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На прошлой неделе в Винницкой области вблизи села Буды столкнулись Audi и Volkswagen. Тогда погибли четыре человека, и еще четверо – были травмированы, двое из них дети 2008 и 2013 годов рождения.

А в Днепре на Донецком шоссе автомобиль Mitsubishi на полном ходу сбил мужчину и женщину, которые катили велосипед по обочине. От полученных травм оба скончались на месте.

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