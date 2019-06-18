Итоги 17 июня: Зеленский у Макрона и угроза Ирана
Президент Украины посетил Францию с официальным визитом; Тегеран предупредил об отказе от части обязательств по ядерной сделке: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Зеленский встретился с президентом Франции
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
По итогам визита стороны заявили о подготовке встречи в рамках нормандского формата.
На пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами, а также попросил международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию. При этом Макрон высказался, что он против полного выхода РФ из Совета Европы.
Иран сообщил о снятии с себя части обязательств по ядерной сделке
Пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что с 27 июня Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана.
По его словам, Тегеран начнет хранить более 300 кг обогащенного урана вразрез с условиями заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Вашингтон назвал действия Тегерана "ядерным шантажом" и призвал усилить международное давление на республику.
На встрече G20 решили бороться с пластиком в океанах
На встрече G20 в Японии было достигнуто первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане.
В документе прописаны конкретные меры против загрязнения пластиковыми отходами, предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшение научных методов анализа и наблюдения.
Бывший президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по обвинению в шпионаже. Он потерял сознание и скончался прямо в здании суда.
В Евросоюзе утвердили крупнейший оборонный проект
Германия, Франция и Испания подписали рамочное соглашение по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения (Future Combat Air System, FCAS), которая должна быть готова к использованию к 2040 году.
Стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.
Речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники.