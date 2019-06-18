Итоги 17 июня: Зеленский у Макрона и угроза Ирана

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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели переговоры в Париже EPA/UPG

Президент Украины посетил Францию с официальным визитом; Тегеран предупредил об отказе от части обязательств по ядерной сделке: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский встретился с президентом Франции

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

По итогам визита стороны заявили о подготовке встречи в рамках нормандского формата.

На пресс-конференции Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами, а также попросил международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию. При этом Макрон высказался, что он против полного выхода РФ из Совета Европы.

Иран сообщил о снятии с себя части обязательств по ядерной сделке

Пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что с 27 июня Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана.

По его словам, Тегеран начнет хранить более 300 кг обогащенного урана вразрез с условиями заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Вашингтон назвал действия Тегерана "ядерным шантажом" и призвал усилить международное давление на республику.

На встрече G20 решили бороться с пластиком в океанах

На встрече G20 в Японии было достигнуто первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане.

В документе прописаны конкретные меры против загрязнения пластиковыми отходами, предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшение научных методов анализа и наблюдения.

Бывший президент Египта умер в зале суда

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по обвинению в шпионаже. Он потерял сознание и скончался прямо в здании суда.

В Евросоюзе утвердили крупнейший оборонный проект

Германия, Франция и Испания подписали рамочное соглашение по производству системы ведения боев в воздухе нового поколения (Future Combat Air System, FCAS), которая должна быть готова к использованию к 2040 году.

Стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники.