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Массовая драка произошла в одесском ночном клубе "Ибица"

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Участниками конфликта в Аркадии были отдыхающие и сотрудникм заведения.
Пьяные мужчины ударили продавщицу кваса, за нее вступились официанты ночного клуба
Пьяные мужчины ударили продавщицу кваса, за нее вступились официанты ночного клуба
скриншот из видео

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В Одессе на главном пляже Аркадия 17 июня произошла массовая драка с участием отдыхающих и сотрудников ночного клуба “Ибица“.

Видео с этим происшествием опубликовали в социальных сетях.

Как уточняет местно издание “Думская“ со ссылкой на очевидцев, первой начала задираться компания подвыпивших отдыхающих.

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“Они поначалу обматерили женщину — продавца кваса, затем ударили ее. За продавца вступились официанты ночного клуба. В итоге буянам надавали по шее“, — говорит свидетель.

Полицию на место происшествия не вызывали.

Как сообщалось 30 мая, в центре Киева девушки устроили жесткую драку.

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Теги: Одесса, драка, Аркадия
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