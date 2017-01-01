Массовая драка произошла в одесском ночном клубе "Ибица"
Участниками конфликта в Аркадии были отдыхающие и сотрудникм заведения.
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В Одессе на главном пляже Аркадия 17 июня произошла массовая драка с участием отдыхающих и сотрудников ночного клуба “Ибица“.
Видео с этим происшествием опубликовали в социальных сетях.
Как уточняет местно издание “Думская“ со ссылкой на очевидцев, первой начала задираться компания подвыпивших отдыхающих.
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“Они поначалу обматерили женщину — продавца кваса, затем ударили ее. За продавца вступились официанты ночного клуба. В итоге буянам надавали по шее“, — говорит свидетель.
Полицию на место происшествия не вызывали.
Как сообщалось 30 мая, в центре Киева девушки устроили жесткую драку.