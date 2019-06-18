День в ООС: 34 обстрела, один раненый

Украинские подразделения открывали ответный огонь. По данным разведки, три сепаратиста были ранены.

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 июня, 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военные получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 18 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМР, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 17 раз обстрелял позиции возле населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая, Пески, Авдеевка, Марьинка, Опытное.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции ВСУ также были обстреляны 17 раз возле населенных пунктов Пивденное, Крымское, Попасная, Луганское, Шумы, Новотошковское, Новоалександровка, Золотое-4.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. По данным разведки, три сепаратиста были ранены.

Напомним, за сутки 16 июня на Донбассе произошло 30 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда были ранены два бойца ВСУ. По данным разведки, ответным огнем также были ранены два сепаратиста.

Как сообщалось 13 июня, Данилюк и Полторак побывали на испытаниях "Ольхи".