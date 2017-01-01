Синоптики обещают немного прохлады
Некоторым регионам Украины сегодня, 18 июня, обещают дожди и грозы. Между тем, наблюдается снижение температуры воздуха, сообщили в Укргидрометцентре.
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Сегодня на западе Украины наблюдается довольно типичная за последнее время синоптическая ситуация. Ожидайте осадков в виде дождя с грозами. На термометре +26…+29 градусов по Цельсию.
На востоке ситуация абсолютно иная. Синоптики обещают солнечный летний день без осадков. Воздух прогреется от +27 до +31 градуса.
Южным регионам обещают теплый летний день. Одессе сегодня стоит ждать грозы и дождя. На термометре +29…+32 градуса.
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На севере страны погода будет благоприятной. Осадков синоптики не обещают. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +29 градусов.
В Центральной Украине местами ожидаются осадки. Воздух прогреется от +27 до +31 градуса по Цельсию.
В столице сегодня солнечно. На термометре +28 до +30 градусов по Цельсию.
Напомним, киевлян предупредили о росте уровня загрязнения воздуха. В западных и северных областях будет дождливой и с грозами, температура воздуха днем поднимется до +32 градусов.