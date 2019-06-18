Облитый фекалиями нардеп Шевченко сам инициировал встречу в парке

Представитель бизнесмена, которого нардеп Шевченко обвинили в организации нападения на него, рассказала, что тот сам назначил встречу через общих знакомых.

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Компания известного бизнесмена Ивана Мельника готовит судебный иск против нардепа Александра Шевченко, который обвинил их босса в нападении на него. Об этом сообщила директор по маркетингу компании Оксана Мельник в видеообращении на YouTube.

Александр Шевченко сам четыре раза звонил общему знакомому – предпринимателю Виталию Зарицкому, бросал угрозы в сторону компании и требовал организовать встречу с Иваном Мельником. Мельник Иван Михайлович, специально приехав в Ивано-Франковск, позвонил Шевченко. Время и место встречи были инициированы Шевченко, - заявила женщина.

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По словам Мельник, Шевченко дважды менял место встречи. Во время самых переговоров он угрожал, что привлечет все возможности для того, чтоб уничтожить строительную компанию Мельника, если юрист компании Александр Богачев не снимет свою кандидатуру.

Основной темой встречи были требования снять с выборов (депутатов в Верховную Раду, - ред) кандидатуру (юриста M Group Development, - ред) Александра Богачева, угрозы шли в сторону Богачева, Ивана Мельника и в основном в сторону компании. В случае невыполнения, Шевченко обещал привлечь все СМИ группы “Приват“, в том числе и “1+1“, с целью нанесения сокрушительного удара по деловой репутации компании M Group Development и ее основателя, - отметила маркетинговый директор.

Представитель компании сообщила, что иск касается защиты деловой репутации, чести и достоинства.

Будем делать все, чтобы заседание суда состоялось еще до выборов и было открыто для общественности и СМИ, - добавила Мельник.

Напомним, нардепа Шевченко облили фекалиями, по его словам, из-за кандидата от “Слуги народа”. Он сообщал, что бизнесмен Мельник вместе с криминальным авторитетом спланировал эту провокацию.