Ляшко призвал Украину покинуть ПАСЕ, если туда вернут Россию

Нардеп заявил, что ни Порошенко, ни Зеленский не могут должным образом представить национальные интересы страны.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Украина должна покинуть ПАСЕ в знак протеста, если туда вернется российская делегация. Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

Вчера в Париже Зеленский уже слышал, а сегодня в Берлине еще услышит о том, что немцы и французы решили вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, потому что не хотят, чтобы РФ вышла из Совета Европы и чтобы не лишить россиян права обращения в ЕСПЧ. Эта аргументация европейских лидеров притянута за уши, потому что в РФ и так есть закон, который позволяет не выполнять решения Европейского суда, - написал Ляшко.

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Лидер радикалов отметил, что истинная причина такого решения Франции и Германии - деньги. РФ не платит в бюджет СЕ 60 млн евро. Никто не хочет платить эти деньги за нее.

Ляшко отметил, что Зеленский не может четко очертить позицию Украины.

Я бы на месте Зеленского сказал Макрону очень четко и на переговорах, и на пресс-конференции после них: “Большего унижения Совет Европы не переживал за все 70 лет своего существования. Его репутация будет просто полностью растоптана и уничтожена. После этого нет никакого смысла в дальнейшем его существовании, справедливости ради он должен быть распущен и ликвидирован. Если это решение не будет принято, Украина выйдет из отравленного российским газом и деньгами Совета Европы”. Считаю, что это был единственный шанс остановить российский реванш у Европе и добиться отмены уже фактически принятого решения, - возмущенно написал Ляшко.

Кроме того, он жестко раскритиковал президента Зеленского за то, что ему не хватает решительности.

Зеленский - не в своей тарелке и не понимает, что надо делать и как себя вести в кругу мировых лидеров. Его пиетет перед ними ведет к поражениям Украины на международном фронте. Поэтому уже на следующей неделе в Страсбурге будет российский триумф. Виноваты в этом не только продажные, циничные европейцы, но и наша власть - как Порошенко, так и Зеленский, не способны эффективно отстаивать национальные интересы Украины, - заявил главный радикал.

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Он также анонсировал свой спич в ПАСЕ и пообещал сделать все, что не смог президент.

Напомним, Макрон против полного выхода РФ из Совета Европы. Франция поддерживает сохранение санкций против Москвы, но не относит к их числу ограничение прав российской делегации в ПАСЕ.