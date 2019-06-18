Тейлор уже прибыл в Киев принимать дела посла США

Вице-президент Института мира США еще не получил должность официально, но это ожидается в ближайшее время.

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Вице-президент Института мира США, которого вскоре назначат новым послом США в Украине, уже прибыл в Киев, передает Depo.ua со ссылкой на источник.

Сейчас Уильям Тейлор проводит встречи в посольстве, а также принимает дела. Отметим, официального назначения Тейлора на должность еще не было, однако оно ожидается в ближайшее время.

Как известно, Тейлор уже был шестым послом США в Украине с 29 мая 2006 года по 23 мая 2009 года.

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На прошлой неделе стало известно, что он станет новым послом США в Украине. Экс-посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершила работу в нашей стране. 19 мая Йованович попрощалась с Украиной и поделилась воспоминаниями о своей работе.

Напомним, ранее сообщалось, что новы глава МИД Молдовы отозвал после в США.