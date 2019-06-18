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В ответ на слова Зеленского украинки запустили флешмоб #ятобінебренд

Комментариев: 48
Девушкек и женщин оскорбили слова президента об украинских красавицах, как товаре на международном рынке.
В ответ на слова Зеленского украинки запустили флешмоб #ятобінебренд
© соцсети
Фото 1/10
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
  • Украинки требуют извинений от президента
В ответ на слова Зеленского украинки запустили флешмоб #ятобінебренд
Украинки требуют извинений от президента
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Заявление президента Владимира Зеленского во Франции о том, что украинки якобы являются одним из брендов страны, возмутило многих украинских пользователей соцсетей.

Украинки требуют извинений от Зеленского и запустили в соцсетях флешмоб с хештегами #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристическийбренд, #самтитуристичнийбренд.

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Так президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что “Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИT-индустрия, ИT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине“.

В ответ на слова президента, в частности, Ярына Чорногуз написала, что совсем недавно в одной беседе ее убеждали, что в Украине нет проблем с сексизмом ( “все это надумано“), что Украине борьба за права женщин не нужна, потому что женщины рулят этой страной испокон веков.

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"Если среди моих друзей есть кто-то, кто так считает, то обратите, пожалуйста, внимание на Зе в роли президента на международных переговорах по его наивняцько-чистосердечным “у нас красивые люди, особенно женщины - это все является нашим брендом“ (а перед тем было “у меня вместо книги возле постели женщина“), эта вздор из уст президента нашей страны - это прямое следствие такого вашего убеждения. Вашего нежелания разбираться, что такое объективация, гендерные стереотипы, какие их проявления и последствия, как они употребляются с “культурой“ потребительства и товарным фетишизмом. Вашего отказа заглядывать в суть вопроса, что такое феминизм и почему он полезен для стран, которые хотят иметь интересный имидж, а не дешовый постколониальный сексодром“ - отметила Ярына.

Как сообщалось 5 июня, Ирина Геращенко раскритиковала СМИ за сексизм и гендерные стереотипы.

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Теги: сексизм, гендерные стереотипы, флешмоб, Зеленский, феминизм
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Комментариев (49)
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Чeлentanо    18.06.2019, 12:34
Оценка:  0
Чeлentanо
А дури образились ))
Vesna_Krasna2    18.06.2019, 12:30
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Возмущаются как раз некрасавицы.
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 12:15
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А чего от артикля было ждать после того как он сравнил Украину с порноактрисой?
alex_br    18.06.2019, 12:36
Оценка:  +1
alex_br
Уверен 99% фемок за Зе голосовали, это же в тренде, модно, симпатичный парень в отличие от пороха (привет сексизму и объективации, но они себе разрешают все что угодно, это другие должны жить как они хотят).
ШВЕЙК    18.06.2019, 11:59
Оценка:  +1
ШВЕЙК
Да-а-а... Судячи по коментах і мінусах бидло в Україні рулить.
Коляка    18.06.2019, 12:28
Оценка:  -3
Коляка
ты про упоротых западенских рагулей?
ШВЕЙК    18.06.2019, 12:39
Оценка:  0
ШВЕЙК
Я про таке бидло як ти. )))
Ruspidor    18.06.2019, 11:55
Оценка:  -3
Ruspidor
Потрохоботы, хорош миф про свидомих обосцаных разгонять, не заходит. Там новость поинтереснее на бигмире появилась, как еуропийцы за места в маршрутке друг-друга по земле елозят - красивые люди, особенно женщины!
Ruspidor    18.06.2019, 11:56
Оценка:  -3
Ruspidor
Спевучая мова, прекрасные тела, а нравы, а нравы - высокие, высокие отношения!
Ruspidor    18.06.2019, 11:42
Оценка:  -1
Ruspidor
Свидомихи обосцанки, с чего вы взяли, срани польскосортирные, что хоть одно из слов Президента Зе относится к вам? Он говорит про красивых людей, особенно женщин. А где в этой системе координат вы? Вы - позор человечества в обосраных трусах! Вонючие жирные уродины как луцыха и гераха!
ParisMA    18.06.2019, 11:36
Оценка:  +7
ParisMA
***в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины...*** , а то что про женщин было сказано в конце, а про Украину, еду и людей вначале...? эти П* звёзды не заметили? кароче каждая шлЮха отозвалась, что вана нэ шлЮха т.к. мне лично поХ всё что сказано ...
Ruspidor    18.06.2019, 11:39
Оценка:  +2
Ruspidor
Нет, они не незаметили, им просто бабки платят чтобы изображать наВротный гнефф. Придумывают то, чего не было и делают иллюзию всенаВротного негодования. Потрох считает, что так он привлечет к себе избирателей назад. Но пока что люди только продолжают от него убегать...
Джо-кер    18.06.2019, 11:42
Оценка:  -3
Джо-кер
Так будет пакращення, радной ?
Ruspidor    18.06.2019, 11:48
Оценка:  0
Ruspidor
И не сомневайся. Как писали, жаже черепаха будет лучше управлять страной, чем потрох...
ParisMA    18.06.2019, 12:07
Оценка:  +3
ParisMA
Ruspidor, у Порошенка построено всё на вранье и отмывании денег! никто ничего не сделал за 5 лет, только разговоры, накачанные силиконом е*б*лища и вставленные зубы цвета нового унитаза! глянуть на ирину луценко и АХнуть !
ParisMA    18.06.2019, 12:08
Оценка:  +3
ParisMA
Джо-кер, когда придет к власти производственник ! эта ш*л*о*е*б*е*н*ь ни на что не годна! ПОКА, а там будет видно !
ВАТА_FUCK    18.06.2019, 11:35
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
Сколько клоуна не наряжай, а язык все равно бел костей
КимЧенПых    18.06.2019, 11:30
Оценка:  +3
КимЧенПых
должно быть так -
#ойвсё!
Джо-кер    18.06.2019, 11:30
Оценка:  -7
Джо-кер
Просто Володя полу ватный.
Letohradek    18.06.2019, 11:31
Оценка:  -7
Letohradek
У квартального барана мозг плохо развит!
Ruspidor    18.06.2019, 11:35
Оценка:  +4
Ruspidor
Толи дело потрох, моз аж переразвит, даже что уже украл, украдет повторно... Нарушить конституцию, ввести коррупционный вроторДам+, ограбить граждан - вот это мыслитель! А как на дебаты приперся, как говна в рот набрал, ни на один вопрос не ответил, позорище.... Может он такой умный только на словах
ВАТА_FUCK    18.06.2019, 11:36
Оценка:  -8
ВАТА_FUCK
Ruspidor Зеля даже на словах - тупица!
ParisMA    18.06.2019, 11:37
Оценка:  +3
ParisMA
Letohradek, да нет! просто дебилоидно-тупое насэлэння, по примеру Пэти-Кровавого рассказывает свои байки под любую дудку!
ParisMA    18.06.2019, 11:38
Оценка:  +5
ParisMA
ВАТА_FUCK, после Пети-кровавого нас уже ничем не удивить!
Ruspidor    18.06.2019, 11:47
Оценка:  0
Ruspidor
На словах тупой, а потроха на дебатах порвал! Согласно опроса, 53% признали Зе победителем, 35% признали ничью, и только 12% заявили о победе потроха в дебатах... Как же так, потрохоботы, как же так?
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