В ответ на слова Зеленского украинки запустили флешмоб #ятобінебренд

Девушкек и женщин оскорбили слова президента об украинских красавицах, как товаре на международном рынке.

Заявление президента Владимира Зеленского во Франции о том, что украинки якобы являются одним из брендов страны, возмутило многих украинских пользователей соцсетей.

Украинки требуют извинений от Зеленского и запустили в соцсетях флешмоб с хештегами #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристическийбренд, #самтитуристичнийбренд.

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Так президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что “Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИT-индустрия, ИT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине“.

В ответ на слова президента, в частности, Ярына Чорногуз написала, что совсем недавно в одной беседе ее убеждали, что в Украине нет проблем с сексизмом ( “все это надумано“), что Украине борьба за права женщин не нужна, потому что женщины рулят этой страной испокон веков.

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"Если среди моих друзей есть кто-то, кто так считает, то обратите, пожалуйста, внимание на Зе в роли президента на международных переговорах по его наивняцько-чистосердечным “у нас красивые люди, особенно женщины - это все является нашим брендом“ (а перед тем было “у меня вместо книги возле постели женщина“), эта вздор из уст президента нашей страны - это прямое следствие такого вашего убеждения. Вашего нежелания разбираться, что такое объективация, гендерные стереотипы, какие их проявления и последствия, как они употребляются с “культурой“ потребительства и товарным фетишизмом. Вашего отказа заглядывать в суть вопроса, что такое феминизм и почему он полезен для стран, которые хотят иметь интересный имидж, а не дешовый постколониальный сексодром“ - отметила Ярына.

Как сообщалось 5 июня, Ирина Геращенко раскритиковала СМИ за сексизм и гендерные стереотипы.