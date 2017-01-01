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Третьяков: "Второе видео цикла роликов "Ты сможешь!" посвящено женщинам-ветеранам

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Третьяков: "Второе видео цикла роликов "Ты сможешь!" посвящено женщинам-ветеранам

17 июня вышло второе видео из цикла социальных роликов “Ты сможешь!“, Посвященное женщинам-ветеранам АТО/ООС. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков.

“Это видео - второе из цикла социальных роликов “Ты сможешь“, герои проекта - украинские ветераны. Посвящено оно женщинам, жизнь которых изменила война. Многим матерям, сестрам и дочерям пришлось взять в руки оружие, чтобы бок о бок с мужчинами защищать свою землю. Около 56 тысяч женщин работают и проходят службу в украинской армии - это почти четвертая часть всего личного состава. Более 7 тысяч женщин-военнослужащих входили в состав сил АТО на Донбассе и получили статус участника боевых действий“, - отметил Третьяков.

С прошлой осени в Украине заработал закон, которым предоставлены равные возможности женщинам и мужчинам для подписания контракта и прохождения службы в армии. Теперь женщины могут занимать те же должности и получать аналогичные воинские звания, что и мужчины.

“Благотворительная организация “Фонд Александра Третьякова“, директором которой является Виктория Муха, поддержала этот проект, созданный совместно с Министерством по делам ветеранов. Потому что мы должны постоянно помнить и быть благодарными тем, кто жертвовал своей жизнью и здоровьем, чтобы Украина сохранила свою независимость. А большая часть страны, по-прежнему продолжала жить под мирным небом, в мирных городах и селах, где не слышно звуков снарядов и мин. Ветераны - и мужчины, и женщины - сильны духом и вдохновляют других быть сильными“, - подчеркнул Третьяков.

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