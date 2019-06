Зеленский уже в Берлине и готов к разговору с Меркель - пресс-секретарь

Читай также: Зеленский перед Германией снова посетит Донбасс

Президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом в понедельник вечером. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

#Germany is #Ukraine's largest trade partner in Europe and 4th largest foreign investor in Ukrainian economy. Today, President @ZelenskyyUa will talk to Chancellor Angela Merkel not only about ending war in eastern Ukraine but also about new economic prospects 🇺🇦🇩🇪