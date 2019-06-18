Волонтер опубликовал видео уничтожения позиций сепаратистов
Волонтер Юрий Москаленко опубликовал видео, на котором видно, как наши бойцы уничтожили позиции сепаратистов на Донбассе.
Видео появилось на странице волонтера в Facebook.
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Москаленко говорит, что уничтоженная пулеметная точка постоянно угрожала украинским военным и подвергала их опасности.
“Уничтожение вражеской пулеметной точки, постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов... Свитлодарка. Меткий выстрел ПТУР...“, - отметил волонтер.
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В результате уничтожения один сепаратист погиб, а двое получили ранения.
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Ранее стало известно, что Зеленский и Аваков открыли центр разминирования в Мариуполе. Центр будет выполнять комплексные задачи на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию. В центре несут боевое дежурство 47 спасателей-пиротехников. Центр обеспечен специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.
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