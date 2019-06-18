Волонтер опубликовал видео уничтожения позиций сепаратистов

На Светлодарской дуге выстрелом из ПТУР уничтожена пулеметная точка, которая постоянно угрожала военным, сообщил волонтер.

Волонтер Юрий Москаленко опубликовал видео, на котором видно, как наши бойцы уничтожили позиции сепаратистов на Донбассе.

Видео появилось на странице волонтера в Facebook.

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Москаленко говорит, что уничтоженная пулеметная точка постоянно угрожала украинским военным и подвергала их опасности.

“Уничтожение вражеской пулеметной точки, постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов... Свитлодарка. Меткий выстрел ПТУР...“, - отметил волонтер.

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В результате уничтожения один сепаратист погиб, а двое получили ранения.

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Ранее стало известно, что Зеленский и Аваков открыли центр разминирования в Мариуполе. Центр будет выполнять комплексные задачи на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию. В центре несут боевое дежурство 47 спасателей-пиротехников. Центр обеспечен специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.

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