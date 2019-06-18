Банковая требует уволить Луценко и обвиняет Раду в "узурпации власти"

Ни одну из предложенных президентом инициатив на прошлой неделе даже не рассмотрели.

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В АП настаивают на рассмотрении на этой неделе представлений об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора и Павла Климкина с должности главы МИД. Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Кроме того, на Банковой требуют отсрочки на год запуска энергетического рынка. “Очень просим парламент найти возможность рассмотреть те три представления, которые внесены президентом“, - подчеркнул он на Согласительном совете.

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Представления касаются предоставления согласия на увольнение президентом Юрия Луценко, Павла Климкина, а также энергорынка - тут президент подал два законопроекта, уточнил Стефанчук.

По его словам, в сфере энергетики требуют рассмотрения законопроекты об изменениях в закон об альтернативных источниках энергии и об отсрочке на год введения полномасштабного рынка электроэнергии.

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На прошлой пленарной неделе президент внес пять инициатив, но ни одна из них не была рассмотрена парламентом, возмущен представитель Владимир Зеленского.

Он добавил, что такое отношение парламентариев к президентским инициативам свидетельствует об “узурпации власти“. Глава государства намерен и в дальнейшем подавать свои предложения в надежде на “конструктивную работу“.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман предложил уменьшить число депутатов в парламенте.