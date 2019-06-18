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Банковая требует уволить Луценко и обвиняет Раду в "узурпации власти"

Комментариев: 3
Ни одну из предложенных президентом инициатив на прошлой неделе даже не рассмотрели.
Стефанчук заявил, что Рада узурпирует власть
Стефанчук заявил, что Рада узурпирует власть
УНИАН

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В АП настаивают на рассмотрении на этой неделе представлений об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора и Павла Климкина с должности главы МИД. Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Кроме того, на Банковой требуют отсрочки на год запуска энергетического рынка. “Очень просим парламент найти возможность рассмотреть те три представления, которые внесены президентом“, - подчеркнул он на Согласительном совете.

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Представления касаются предоставления согласия на увольнение президентом Юрия Луценко, Павла Климкина, а также энергорынка - тут президент подал два законопроекта, уточнил Стефанчук.

По его словам, в сфере энергетики требуют рассмотрения законопроекты об изменениях в закон об альтернативных источниках энергии и об отсрочке на год введения полномасштабного рынка электроэнергии.

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На прошлой пленарной неделе президент внес пять инициатив, но ни одна из них не была рассмотрена парламентом, возмущен представитель Владимир Зеленского.

Он добавил, что такое отношение парламентариев к президентским инициативам свидетельствует об “узурпации власти“. Глава государства намерен и в дальнейшем подавать свои предложения в надежде на “конструктивную работу“. 

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман предложил уменьшить число депутатов в парламенте.

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Теги: Зеленский, Стефанчук, АП, Банковая, Рада, Луценко, Климкин
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Комментариев (3)
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nfhvyt    18.06.2019, 12:18
Оценка:  -1
nfhvyt
Нужно брать пример с Молдовы, выкинуть всех этих одноклеточных нациков, захвативших власть.
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 12:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ты первым полетишь.
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 12:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Высший орган законодательной власти не может узурпировать власть по определению. И все разговоры об узурпации со стороны артикля говорят только об одном - артикль сам хочет узурпировать власть.
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