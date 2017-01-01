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Мошенник пытался заработать $10 тыс. на родителях исчезнувшей девочки

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Поиски ребенка продолжаются.
Даша Лукьяненко исчезла по дороге на тренировку по танцам
Даша Лукьяненко исчезла по дороге на тренировку по танцам
npu.gov.ua

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Полицейские разоблачили в мошенничестве мужчину, который требовал от семьи исчезнувшей 11-лентней Дарины Лукьяненко $10 тыс. за ее возвращение. 

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

“Вчера матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение ребенка запросил 10 тысяч долларов США. Уже сегодня утром этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области. Подонок объясняет, что это его товарищи по колонии попросили через “конферен-цсвязь“ связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы заработать денег“, - сообщает Аброськин.

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Сейчас в рамках начатого уголовного производства полицейские проводят с ним неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании фигуранта. По факту покушения на мошенничество следователи открыли уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Пятые сутки сотни правоохранителей с волонтерами ищут ребенка, не покладая сил и надежды найти ее живой и невредимой.

Как сообщалось 17 июня, под Одессой произошло таинственное исчезновение 11-летней девочки. Девочка исчезла еще 13 июня текущего года. 

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Теги: мошенник, ребенок, девочка, похищение, пропала без вести, Одесская область, аферист
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