Княжицкий рассказал, как в регионах будут учить украинскому
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Закон о функционировании украинского языка как государственного начнет работать через несколько шагов. Об этом заявил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает УНН.
“Закон о функционировании украинского языка как государственного напечатан, он принят парламентом, он вступает в силу через несколько шагов“, - отметил он. Очень многое зависит от эффективной работы правительства, подчеркнул Княжицкий.
Правительству необходимо создать центры по обучению украинского языка в регионах, как это предусмотрено законом, создать программы по механизму стимулирования развития и поддержки украинского языка, добавил он.
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“Также необходимо создать институт уполномоченного по защите украинского языка“, - отметил Княжицкий. По его словам, большая работа по обеспечению работы закона возлагается на Министерство образования и науки, а также на Минкульт.
Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского заявили о возможности поправок к языковому закону.
Чем рейтинг Пети, обновленный на рассвете!
А было так:
И доллар вам по десять,
И окончание войны деньков за десять,
"Брусчатку я восстановлю за день,
И бизнес весь продам, поверь!
В Житомире фонтан построю,
И жизнь солдатам обустрою.
Коррупцию я поборю,
И будете вы
Но вместо рая - тёмный ад,
Из жителей никто не рад.
Тарифы быстро все растут,
И взятки также все берут.
Любить он заставляет мову,
Никто не хочет больше "жити по новому"!
И очень интересно сплетение временных и пространственных терминов - "Закон вступит в силу через несколько шагов". Это как??? Видимо, это наглядный пример того, как может отуплять мова.