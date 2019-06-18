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Княжицкий рассказал, как в регионах будут учить украинскому

Комментариев: 5
Закон о функционировании украинского языка вступит в силу через несколько шагов, и во многом его реализация зависит от Кабмина.
Княжицкий объяснил, как скоро закон о языке начнет работать в полную силу
Княжицкий объяснил, как скоро закон о языке начнет работать в полную силу
facebook.com/mykolakn

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Закон о функционировании украинского языка как государственного начнет работать через несколько шагов. Об этом заявил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает УНН.

“Закон о функционировании украинского языка как государственного напечатан, он принят парламентом, он вступает в силу через несколько шагов“, - отметил он. Очень многое зависит от эффективной работы правительства, подчеркнул Княжицкий.

Правительству необходимо создать центры по обучению украинского языка в регионах, как это предусмотрено законом, создать программы по механизму стимулирования развития и поддержки украинского языка, добавил он. 

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“Также необходимо создать институт уполномоченного по защите украинского языка“, - отметил Княжицкий.  По его словам, большая работа по обеспечению работы закона возлагается на Министерство образования и науки, а также на Минкульт. 

Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского заявили о возможности поправок к языковому закону.

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Теги: языковой закон, Княжицкий, закон о языке, украинский
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Комментариев (5)
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парень_Киев_27    18.06.2019, 14:02
Оценка:  0
парень_Киев_27
Нет повести печальнее на свете,
Чем рейтинг Пети, обновленный на рассвете!
А было так:
И доллар вам по десять,
И окончание войны деньков за десять,
"Брусчатку я восстановлю за день,
И бизнес весь продам, поверь!
В Житомире фонтан построю,
И жизнь солдатам обустрою.
Коррупцию я поборю,
И будете вы
парень_Киев_27    18.06.2019, 14:02
Оценка:  0
парень_Киев_27
И будете вы жить в раю!"
Но вместо рая - тёмный ад,
Из жителей никто не рад.
Тарифы быстро все растут,
И взятки также все берут.
Любить он заставляет мову,
Никто не хочет больше "жити по новому"!
nfhvyt    18.06.2019, 14:01
Оценка:  +1
nfhvyt
в регионах создавать свои силы самообороны с целью противостоять этой напасти! )))
Зорян_и_Шкиряк    18.06.2019, 13:47
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Центры по обучению украинскому языку - это некие мовные концлагенря, надо полагать! Ну а что ещё?
И очень интересно сплетение временных и пространственных терминов - "Закон вступит в силу через несколько шагов". Это как??? Видимо, это наглядный пример того, как может отуплять мова.
Людмил_А    18.06.2019, 13:41
Оценка:  +3
Людмил_А
После перевыборов в парламент этот закон будет отменен.
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