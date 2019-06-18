Княжицкий рассказал, как в регионах будут учить украинскому

Закон о функционировании украинского языка вступит в силу через несколько шагов, и во многом его реализация зависит от Кабмина.

Княжицкий объяснил, как скоро закон о языке начнет работать в полную силу facebook.com/mykolakn

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Закон о функционировании украинского языка как государственного начнет работать через несколько шагов. Об этом заявил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает УНН.

“Закон о функционировании украинского языка как государственного напечатан, он принят парламентом, он вступает в силу через несколько шагов“, - отметил он. Очень многое зависит от эффективной работы правительства, подчеркнул Княжицкий.

Правительству необходимо создать центры по обучению украинского языка в регионах, как это предусмотрено законом, создать программы по механизму стимулирования развития и поддержки украинского языка, добавил он.

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“Также необходимо создать институт уполномоченного по защите украинского языка“, - отметил Княжицкий. По его словам, большая работа по обеспечению работы закона возлагается на Министерство образования и науки, а также на Минкульт.

Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского заявили о возможности поправок к языковому закону.