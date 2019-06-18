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Комитет ВР не поддержал увольнение Луценко

Комментариев: 7
Профильный комитет парламента заявил, что не поддерживает представление об увольнении генпрокурора.
В Раде категорически против увольнения Луценко
В Раде категорически против увольнения Луценко
EPA/UPG

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Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не будет поддерживать увольнение генерального прокурара Юрия Луценко. Причина -  отсутствие законных оснований для его увольнения. Об этом заявил председатель Комитета Андрей Кожемякин во время Согласительного совета, передает УНН.

Комитет и подкомитет, который сегодня рассматривал (представление об увольнении Луценко с должности Генпрокурора, - ред.), категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается четко на две нормы, которые есть в законе о Генеральной прокуратуре, по которым генпрокурор освобождается от должности указом президента с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления об увольнении - он ее не подал - значит, нет. И второе - на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Есть КДКП выводов - президент не пригласил, - отметил Кожемякин.

По его словам, 90% членов комитета не будут голосовать за представление об увольнении Луценко, которое составлено без указания причин увольнения генпрокурора.

Это правовой нигилизм, - прокомментировал нардеп соответствующее представление, обращаясь к представителю президента в парламенте Руслану Стефанчуку.

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При этом он предложил вынести этот вопрос сразу на рассмотрение в сессионном зале. 

Напомним, Банковая требует уволить Луценко и обвиняет Раду в "узурпации власти". Ни одну из предложенных президентом инициатив на прошлой неделе даже не рассмотрели. 

 

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Теги: Луценко, Рада, Верховная Рада, отставка, увольнение, генпрокурор, Юрий Луценко
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Комментариев (7)
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trgvm1    18.06.2019, 14:00
Оценка:  -1
trgvm1
картавый картавый поди же ты на хер
trgvm1    18.06.2019, 14:00
Оценка:  -1
trgvm1
картавый картавый по ты тыже на хер
alex-zol    18.06.2019, 13:58
Оценка:  -1
alex-zol
петухи комитетские!!!
alex-zol    18.06.2019, 13:58
Оценка:  -1
alex-zol
петухи комитетские!!!
alex-zol    18.06.2019, 13:58
Оценка:  -1
alex-zol
петухи комитетские!!!
nfhvyt    18.06.2019, 13:27
Оценка:  +1
nfhvyt
Одноклеточные холопы против )))
Ruspidor    18.06.2019, 13:21
Оценка:  +1
Ruspidor
Конечно, нарушения закона не является достаточным основанием для увольнения, конечно, потрохоботы! Раз уж потрох нарушил конституцию, то что там луцик...
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