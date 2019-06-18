Комитет ВР не поддержал увольнение Луценко

Профильный комитет парламента заявил, что не поддерживает представление об увольнении генпрокурора.

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Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не будет поддерживать увольнение генерального прокурара Юрия Луценко. Причина - отсутствие законных оснований для его увольнения. Об этом заявил председатель Комитета Андрей Кожемякин во время Согласительного совета, передает УНН.

Комитет и подкомитет, который сегодня рассматривал (представление об увольнении Луценко с должности Генпрокурора, - ред.), категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается четко на две нормы, которые есть в законе о Генеральной прокуратуре, по которым генпрокурор освобождается от должности указом президента с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления об увольнении - он ее не подал - значит, нет. И второе - на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Есть КДКП выводов - президент не пригласил, - отметил Кожемякин.

По его словам, 90% членов комитета не будут голосовать за представление об увольнении Луценко, которое составлено без указания причин увольнения генпрокурора.

Это правовой нигилизм, - прокомментировал нардеп соответствующее представление, обращаясь к представителю президента в парламенте Руслану Стефанчуку.

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При этом он предложил вынести этот вопрос сразу на рассмотрение в сессионном зале.

Напомним, Банковая требует уволить Луценко и обвиняет Раду в "узурпации власти". Ни одну из предложенных президентом инициатив на прошлой неделе даже не рассмотрели.