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Парубий обвинил Медведчука в "оккупации информационного пространства"

Комментариев: 4
Соратник Виктора Медведчука Тарас Козак ранее купил канал ZIK. Андрей Парубий считает это "такой же угрозой Украине, как оккупация Крыма и Донбасса".
Парубий считает, что Медведчук оккупирует информационное поле Украины
Парубий считает, что Медведчук оккупирует информационное поле Украины
facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что покупка украинских телеканалов представителями пророссийских сил - это оккупация информационного пространства, передает Интерфакс-Украина.

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Парубий надеется, что власти этот факт учтут и сделают определенные выводы.

Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма, - указал спикер.

Кроме того, Парубий подчеркнул, что такая гибридная война является одной из ключевых направлений атак на Украину.

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Ранее сообщалось, что Парубий предоставил КСУ подтверждение наличия коалиции на момент роспуска парламента. Парубий говорит, что в документе указана информация о том, что на момент создания коалиция насчитывала 302 нардепа, а после выхода “Народного фронта“ в ней осталось более 226 человек.

 

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Теги: Медведчук, телеканал, Виктор Медведчук, Андрей Парубий
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Комментариев (4)
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nfhvyt    18.06.2019, 14:39
Оценка:  +3
nfhvyt
палюбий оккупировал ВР и с сотоварищами по разуму превратил её в психушку где главные не санитары а психи.
trgvm1    18.06.2019, 14:23
Оценка:  +2
trgvm1
ВЫ ПОНЯЛИ ШО Я ИМЕЛ В ВИДУ
trgvm1    18.06.2019, 14:22
Оценка:  +2
trgvm1
МЕДВЕДЧУК ИДАРССССССССССССССССССССССССС
А ПАРАБИЙ ПРОСТО ОЛБОЕБССССССССССССССССССССССССССС СССС
atos    18.06.2019, 14:21
Оценка:  +4
atos
Палубий))))
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