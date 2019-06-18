Парубий обвинил Медведчука в "оккупации информационного пространства"

Соратник Виктора Медведчука Тарас Козак ранее купил канал ZIK. Андрей Парубий считает это "такой же угрозой Украине, как оккупация Крыма и Донбасса".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что покупка украинских телеканалов представителями пророссийских сил - это оккупация информационного пространства, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Парубий подписал закон, который может отправить Зеленского в отставку

Парубий надеется, что власти этот факт учтут и сделают определенные выводы.

Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма, - указал спикер.

Кроме того, Парубий подчеркнул, что такая гибридная война является одной из ключевых направлений атак на Украину.

Читай также: Портнов пятый раз обратился в ГБР, в этот раз против Порошенко и Парубия

Ранее сообщалось, что Парубий предоставил КСУ подтверждение наличия коалиции на момент роспуска парламента. Парубий говорит, что в документе указана информация о том, что на момент создания коалиция насчитывала 302 нардепа, а после выхода “Народного фронта“ в ней осталось более 226 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.