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"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с Донбассом

Комментариев: 7
Уже планируют к 2030 году вдвое увеличить объемы перевозок.
Объем перевозки угля намерены увеличивать
Объем перевозки угля намерены увеличивать
focus.ua

Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет Министров Украины утвердил 12 июня.

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Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Как сообщалось 4 июня, Укрзализныця запустила 26 летних поездов на юг.

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Теги: Донбасс, уголь, Укрзализниця
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Комментариев (7)
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Woodbrother    18.06.2019, 13:46
Оценка:  +1
Woodbrother
Будем кормить российских оккупантов ? А может скоро планируется освобождение Донбасса от русско-фашистских оккупантов ?
nfhvyt    18.06.2019, 13:40
Оценка:  -5
nfhvyt
Та уже планируйте на 3030 год, шоб с перспективой, с "гипер за лупами". А шо случилось, готовимся к безгазу?
Peyot    18.06.2019, 13:41
Оценка:  0
Peyot
так выбрали же дауна себе президентом так не только без газ еще и без кислород может устроить!
Peyot    18.06.2019, 13:40
Оценка:  +1
Peyot
А как же торговля на крови? Але зебилята че молчим? Это же вы орали 5 лет про кровавых барыг что возят вагонами уголь из ОРДЛО!
Бувший_східняк    18.06.2019, 13:39
Оценка:  +3
Бувший_східняк
А было бы интересно еще хоть раз в жизни увидать город моей студенческой юности Донецк. Встретить бывших однокурсников (их там немало оставалось). Узнать, кто чем дышит. Судя по предыдущим встречам, часть из них, наверное, готовы мне в глотку хоть сейчас вцепиться...
nfhvyt    18.06.2019, 13:43
Оценка:  -2
nfhvyt
Самое интересное быдет впереди, когда эти самые 73% объединяться. А бывшие однокурсники - это те, кого ты 5 лет луган_донами называл?
Woodbrother    18.06.2019, 13:47
Оценка:  +1
Woodbrother
Нормальные люди от туда свалили. Большинство знакомых с Донецка сейчас в Днепре .
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