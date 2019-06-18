"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с Донбассом

Уже планируют к 2030 году вдвое увеличить объемы перевозок.

Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет Министров Украины утвердил 12 июня.

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Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Как сообщалось 4 июня, Укрзализныця запустила 26 летних поездов на юг.