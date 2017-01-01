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В день прибытия Тейлора посольство США "заминировали"

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Дипломаты провели расследование с помощью своей службы безопасности и заверили, что в данный момент угрозы нет.
Посольство США "заминировали" в день приезда Тейлора
Посольство США "заминировали" в день приезда Тейлора
УНИАН

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Посольство США в Украине получило сообщение о заминировании, в связи с чем около часа в него не было доступа посетителям. Об этом посольство сообщило в Twitter.

“Посольство США в Украине получило сообщение о заминировании и проводит расследование. Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не сообщат дополнительно“, - говорилось в сообщении.

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Спустя час ведомство обновило информацию и заверило, что отдел безопасности посольства завершила расследование обнаруженной угрозы взрыва. “В данный момент посольство возобновило нормальную работу“, - подчеркнули дипломаты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев прибыл новый временный поверенный посольства США Уильям Тейлор, которого вот-вот повторно назначат послом в Украине.

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Теги: Тейлор, Киев, посольство, минирование, США
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