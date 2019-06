В день прибытия Тейлора посольство США "заминировали"

Читай также: Госдеп США определился, кто займет место посла США в Украине - СМИ

Посольство США в Украине получило сообщение о заминировании, в связи с чем около часа в него не было доступа посетителям. Об этом посольство сообщило в Twitter.

“Посольство США в Украине получило сообщение о заминировании и проводит расследование. Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не сообщат дополнительно“, - говорилось в сообщении.

Читай также: Экс-послы США назвали важные реформы для Украины

🇺🇦 Відділ безпеки Посольства США завершив розслідування загрози замінування. Станом на зараз Посольство відновило нормальну роботу.



🇺🇸 The Embassy security team has completed its investigation into a reported bomb threat. At this time, the Embassy has resumed normal operations.