Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции
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Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко отреагировала на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что система Порошенко якобы не давала ему возможности воплотить в жизнь все планы. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.
Он интересную вещь сказал, что ему Порошенко все эти годы мешал работать. Если ему уже никто не мешает и он превратился в независимую личность, пусть он как минимум снизит тарифы, а также пусть уберет из расходной части бюджета все коррупционные схемы, - отметила Тимошенко.
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Кроме того, лидер Батькивщины заявила, что все коррупционные схемы были запущены Гройсманом и Порошенко. Также Тимошенко напомнила, что окружению премьера “придется отвечать за всю коррупцию, которую они сделали в стране" так же, как и окружению президента Порошенко.
Напомним, Тимошенко представила кандидатов в депутаты от Батьківщини. Партии готовятся к внеочередным выборам в Верховную Раду Украины.
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