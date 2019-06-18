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Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

Комментариев: 2
Таким образом лидер Батькивщины отреагировала на его недавнее заявление.
Тимошенко назвала Гройсмана коррупционером
Тимошенко назвала Гройсмана коррупционером
ba.org.ua

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Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко отреагировала на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что система Порошенко якобы не давала ему возможности воплотить в жизнь все планы. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Он интересную вещь сказал, что ему Порошенко все эти годы мешал работать. Если ему уже никто не мешает и он превратился в независимую личность, пусть он как минимум снизит тарифы, а также пусть уберет из расходной части бюджета все коррупционные схемы, - отметила Тимошенко.

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Кроме того, лидер Батькивщины заявила, что все коррупционные схемы были запущены Гройсманом и Порошенко. Также Тимошенко напомнила, что окружению премьера “придется отвечать за всю коррупцию, которую они сделали в стране" так же, как и окружению президента Порошенко.

Напомним, Тимошенко представила кандидатов в депутаты от Батьківщини. Партии готовятся к внеочередным выборам в Верховную Раду Украины.

 

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Теги: Тимошенко, Гройсман, заявление, коррупция
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Комментариев (2)
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нафнаф    18.06.2019, 13:59
Оценка:  -1
нафнаф
Тебе напомнить какие цены на газ были при газовой коррупционерке и какие при чесном Пэтро Пuдарашенко ?
Woodbrother    18.06.2019, 13:45
Оценка:  0
Woodbrother
Газовая коррупционерка обвиняет Комедия
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